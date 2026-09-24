Colapinto fue 11º en la segunda práctica libre de Azerbaiyán

El piloto argentino, con Alpine, comenzó la actividad oficial con miras a la 15ª fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1.

El argentino Franco Colapinto, al comando de un Alpine, quedó este jueves 11º en los entrenamientos libres, para el Gran Premio de Azerbaiyán, que corresponde a la 15ª fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El más veloz en el trazado urbano de Baku resultó el británico George Russell (Mercedes y 1’43”347/1000), donde su compañero y el actual líder del campeonato, el italiano Andrea Kimi Antonelli, quedó segundo.

Colapinto, que en el primer entrenamiento había quedado 18º, brindó luego sus sensaciones. "Tuvimos un desafiante pero productivo primer día aquí en Baku y acabamos en una posición mucho más positiva en comparación con la que arrancamos", comentó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires) y que ocupa el duodécimo puesto del Campeonato Mundial, con 27 puntos.

"La pista estaba bastante sucia y con poco agarre en la primera sesión; y evolucionó mucho a lo largo del día, tal y como se espera en circuitos urbanos; dimos un paso adelante en el segundo entrenamiento libre, que fue mucho mejor para nosotros y que creo que refleja mejor cuál es nuestro ritmo", apuntó el piloto de Alpine, que hizo un tiempo de 1’45”479/1000.

"Aún tenemos muchas cosas que mejorar en el auto y tenemos que trabajar duro esta noche como equipo para intentar seguir progresando en nuestro afán por tener otra buena calificación mañana", manifestó Colapinto, cuyo mejor resultado en la Fórmula 1 es el sexto que obtuvo en el Gran Premio de Canadá, el pasado mes de mayo; y que hace dos domingos concluyó séptimo en el recién estrenado Madring de la capital española.