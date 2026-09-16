El próximo campeonato contará con 24 fechas y 10 de ellas tendrán carreras sprint.

La Fórmula 1 confirmó su calendario para el 2027

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026 08:55

Franco Colapinto afrontará su cuarta temporada en la Fórmula 1.

Franco Colapinto afrontará su cuarta temporada en la Fórmula 1.

Foto: Agencia NA (@AlpineF1Team)

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) -- La Fórmula 1 confirmó su calendario para la temporada 2027, en la que volverá a decir presente el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine).

A diferencia de lo que ocurrió en 2025 y 2026, la temporada no comenzará en Australia, sino que lo hará en Medio Oriente. Primero se llevará a cabo el Gran Premio de Bahréin el 14 de marzo y una semana después la categoría reina del automovilismo se mudará a Arabia Saudita.

La actividad continuará el primer fin de semana de marzo, esta vez sí en Australia, mientras que las siguientes fechas serán el 11 de abril en Japón y el 18 del mismo mes en China.

En mayo la Fórmula 1 irá a Norteamérica para los Grandes Premios de Miami y Canadá, para luego cruzar el Océano Atlántico para la gira europea, que contará con los GP de Mónaco, Portugal, Gran Bretaña, Austria, Bélgica y Hungría antes del parón por el verano europeo.

Cuándo vuelve a competir Colapinto en la Fórmula 1

La actividad se retomará cinco semanas después, con los Grandes Premios de Italia y España, para luego llegar a Azerbaiyán, Turquía, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

Finalmente, la temporada 2027 de la Fórmula 1 concluirá con las últimas tres fechas que se disputarán en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Por otra parte, se disputarán 10 sprints, que tienen un tercio de duración con respecto a las carreras comunes y que reparten puntos para los ocho mejores. Estas se llevarán a cabo en Bahréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

El calendario completo para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Bahréin: 14 de marzo*

Arabia Saudita: 21 de marzo

Australia: 4 de abril*

Japón: 11 de abril*

China: 18 de abril

Miami: 2 de mayo

Canadá: 23 de mayo*

Mónaco: 6 de junio*

Portugal: 20 de junio

Gran Bretaña: 4 de julio*

Austria: 11 de julio

Bélgica: 25 de julio

Hungría: 1° de agosto

Italia: 5 de septiembre*

España: 12 de septiembre

Azerbaiyán: 26 de septiembre

Turquía: 3 de octubre

Singapur: 10 de octubre

Estados Unidos: 24 de octubre

México: 31 de octubre

Brasil: 7 de noviembre*

Las Vegas: 20 de noviembre

Qatar: 5 de diciembre*

Abu Dhabi: 12 de diciembre*

*Aquellas fechas del campeonato que cuentan con carrera sprint

Fuente. Agencia NA