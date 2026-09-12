Colapinto largará noveno en el Gran Premio de España

El piloto argentino, con Alpine, logró meterse entre los mejores diez de la clasificación de Fórmula 1 en el circuito callejero de Madrid.

El argentino Franco Colapinto, con Alpine, largará este domingo desde el noveno puesto cuando se corra, en el circuito callejero Madring, de Madrid, el Gran Premio de España de la Fórmula 1.

Con un tiempo de 1’32”903/1000 en la fase final, el joven piloto pilarense saldrá desde la quinta fila de la grilla de partida. Esto representa un excelente resultado para el equipo francés, especialmente considerando que superó con creces a su compañero de escudería, Pierre Gasly, quien quedó eliminado en la Q2 y tendrá que largar desde la 14° ubicación.

Por su parte, el actual campeón ‌del mundo de ‌McLaren, Lando Norris (1’31”824/1000), se hizo con la pole position en el trazado de la capital española. El italiano Andrea Kimi Antonelli (1’31”835/1000), de 20 años y líder del campeonato con ‌Mercedes, acompañó al británico en la primera fila en el Madring, mientras que el neerlandés Max ‌Verstappen (1’31”964/1000), de Red Bull, fue el tercero más ‌rápido y Lewis Hamilton (1’32”013/1000), de Ferrari, el cuarto.

El Gran Premio de España se correrá este domingo a partir de las 10 -hora de Argentina- y será televisado por Fox Sports, como así también por la plataforma Disney+ de la señal de ESPN.