Colapinto largará desde el 7º lugar en Monza

El piloto argentino, con Alpine, se metió entre los diez primeros de la clasificación del GP de Fórmula 1 que se correrá este domingo. La pole fue de Pierre Gasly, su compañero de equipo.

El argentino Franco Colapinto, al comando de un Alpine, logró este sábado el séptimo tiempo en la clasificación, con miras al Gran Premio de Italia, que se correrá este domingo en el circuito de Monza.

El joven de Pilar, provincia de Buenos Aires, había quedado octavo en la clasificación, pero a raíz de una sanción que sufrió el italiano Andrea Kimii Antonelli -por el cambio de motor en su Mercedes-, avanzó un lugar y por eso largará desde la séptima posición.

Colapinto quedó a 434 milésimas de su compañero Pierre Gasly, quien sorprendió al conseguir la primera “pole position” de su carrera. El francés registró 1’21”786/1000 y superó por 60 milésimas al británico George Russell.

Colapinto había alcanzado la Q3 por primera vez desde el Gran Premio de Canadá y cerró la tanda por delante de Lando Norris y Arvid Lindblad. Aunque clasificó octavo, avanzará un puesto en la grilla de partida por la penalización que recibió Andrea Kimi Antonelli a raíz de un cambio de motor.

Detrás de Gasly y Russell se ubicó Oscar Piastri, mientras que Charles Leclerc y Lewis Hamilton completaron los cinco primeros lugares.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) terminó sexto y Antonelli fue séptimo antes de que se aplicara su sanción.

De esta manera, Colapinto largará séptimo en el GP de Italia, en lo que será su mejor posición de partida en la categoría. Alpine, además, tendrá a Gasly desde el primer lugar de la grilla en la carrera del domingo.

La competencia se correrá desde las 10 -hora de Argentina- y será televisada por la plataforma de Disney+ de la señal de ESPN.