Franco Colapinto quedó 11º en la segunda práctica de Monza

El piloto argentino, con Alpine, metió un tiempo de 1’23”619/1000, mientras que el más veloz fue el Mercedes del británico George Russell (1’22”559/1000).

El argentino Franco Colapinto terminó este viernes 11º en la segunda práctica libre del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se correrá el domingo.

La actividad para el piloto piralense en el Autódromo Nacional de Monza, que también es conocido como el "Templo de la Velocidad", comenzó con la primera sesión de entrenamientos, en la que se lució con un tiempo de 1’24”028/1000 para meterse en el top 10 y finalizar a poco más de un segundo del líder.

Aquella práctica tuvo un dominio absoluto por parte de Ferrari, ya que el monegasco Charles Leclerc se quedó con la primera posición al registrar un tiempo de 1’23”008/1000 y le sacó 173 milésimas a su compañero de equipo, que es el británico Lewis Hamilton.

Ya en la segunda sesión de entrenamientos, Colapinto siguió con un gran ritmo y mejoró su tiempo de la práctica 1, al girar en 1’23”619/1000 para quedar en las puertas del top 10.

Además, el pilarense se dio el lujo de finalizar por encima de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, aunque este último tuvo una sesión más de adaptación ya que en la FP1 lo reemplazó el estonio Paul Aron.

La primera posición en la FP2 quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), gracias a su registro de 1’22”559/1000, que le permitió sacarle solo 120 milésimas a Leclerc.

El top 5 lo completaron el italiano y líder del campeonato, que es Andrea Kimi Antonelli, y los británicos Lando Norris (McLaren) y Hamilton.

La actividad en el GP de Italia continuará este sábado con la práctica libre 3, que será a las 7 de la mañana, y la clasificación, que está programada para las 11.