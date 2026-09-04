Gimnasia y Náutico se repartieron triunfos en categorías formativas

Este jueves dio comienzo en cancha de Náutico Rada Tillly, el torneo ACRB / Liga Integración Binacional de básquet, que lleva el nombre de “José Pepe Bova”.
En ese contexto, se enfrentaron los equipos de Náutico y Gimnasia en la rama femenina.
En la categoría Infantiles, fue victoria del “Verde”, que se impuso por 33-32, mientras que en Juveniles, el triunfo quedó para el dueño de casa que ganó 49-46.
La acción continuará este viernes, también en cancha del “Aurinegro”, donde el local recibirá a Gimnasia, en Cadetes, también en mujeres.
Por otra parte, este sábado, además de jugarse partidos en Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, también comenzará la acción en Coyhaique, Chile, más precisamente en el gimnasio de Universidad de Aysén. Se jugarán partidos de la rama masculina, en Infantiles, Cadetes y Juveniles.
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Panorama
JUEVES 3
En Náutico Rada Tilly
- Náutico Rada Tilly 32 / Gimnasia 33 (Infantiles F).
- Náutico Rada Tilly 49 / Gimnasia 46 (Juveniles F).
Programa – Rada Tilly – Comodoro
VIERNES 4
En Náutico Rada Tilly
20:00 Cadetes (F); Náutico Rada Tilly vs Gimnasia. Arbitros: Leandro Aguirre y Marcia Carrizo.
SABADO 5
En Náutico Rada Tilly
14:30 Mini (F): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Axel Catalán y Juan Atencio.
16:00 Infantiles (F): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Axel Catalán y Juan Atencio.
17:30 Cadetes (F): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Jorge Alarcón y Micaela Moncalieri.
19:00 Juveniles (F): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Jorge Alarcón y Micaela Moncalieri.
En el Socios Fundadores
14:30 Infantiles (F): Gimnasia vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Miguel Muñoz.
16:00 Cadetes (F): Gimnasia vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Miguel Muñoz.
DOMINGO 6
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
16:00 Infantiles (F): La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.
17:30 Cadetes (F): La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.
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Programa – Coyhaique, Chile
SABADO 5
En el gimnasio Universidad de Aysén
16:00 Infantiles (M): Básquetbol Coyhaique vs Club Deportivo Legiones Athletic. Arbitros: René Córdova y Claudio Jara.
17:30 Cadetes (M): Básquetbol Coyhaique vs Club Deportivo Legiones Athletic. Arbitros: René Córdova y Claudio Jara.
19:00 Juveniles (M): Básquetbol Coyhaique vs Club Deportivo Legiones Athletic. Arbitros: René Córdova y Claudio Jara.
DOMINGO 6
En el gimnasio Universidad de Aysén
16:00 Infantiles (M): Básquetbol Astros de La Patagonia vs Club Deportivo Legiones Athletic. Arbitros: Fernando Carvallo y Carlos Castro.
17:30 Cadetes (M): Básquetbol Astros de La Patagonia vs Club Deportivo Legiones Athletic. Arbitros: Fernando Carvallo y Carlos Castro.
19:00 Juveniles (M): Básquetbol Astros de La Patagonia vs Club Deportivo Legiones Athletic. Arbitros: Fernando Carvallo y Carlos Castro.