El “Verde” ganó 33-32 en Infantiles y Náutico se impuso 49-46 en Juveniles, por la rama femenina del torneo ACRB / Liga Integración Binacional.

Gimnasia y Náutico se repartieron triunfos en categorías formativas

Este jueves dio comienzo en cancha de Náutico Rada Tillly, el torneo ACRB / Liga Integración Binacional de básquet, que lleva el nombre de “José Pepe Bova”.

En ese contexto, se enfrentaron los equipos de Náutico y Gimnasia en la rama femenina.

En la categoría Infantiles, fue victoria del “Verde”, que se impuso por 33-32, mientras que en Juveniles, el triunfo quedó para el dueño de casa que ganó 49-46.

La acción continuará este viernes, también en cancha del “Aurinegro”, donde el local recibirá a Gimnasia, en Cadetes, también en mujeres.

Por otra parte, este sábado, además de jugarse partidos en Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, también comenzará la acción en Coyhaique, Chile, más precisamente en el gimnasio de Universidad de Aysén. Se jugarán partidos de la rama masculina, en Infantiles, Cadetes y Juveniles.

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Panorama

JUEVES 3

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 32 / Gimnasia 33 (Infantiles F).

- Náutico Rada Tilly 49 / Gimnasia 46 (Juveniles F).

Programa – Rada Tilly – Comodoro

VIERNES 4

En Náutico Rada Tilly

20:00 Cadetes (F); Náutico Rada Tilly vs Gimnasia. Arbitros: Leandro Aguirre y Marcia Carrizo.

SABADO 5

En Náutico Rada Tilly

14:30 Mini (F): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Axel Catalán y Juan Atencio.

16:00 Infantiles (F): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Axel Catalán y Juan Atencio.

17:30 Cadetes (F): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Jorge Alarcón y Micaela Moncalieri.

19:00 Juveniles (F): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Jorge Alarcón y Micaela Moncalieri.

En el Socios Fundadores

14:30 Infantiles (F): Gimnasia vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Miguel Muñoz.

16:00 Cadetes (F): Gimnasia vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Miguel Muñoz.

DOMINGO 6

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

16:00 Infantiles (F): La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

17:30 Cadetes (F): La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

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Programa – Coyhaique, Chile

SABADO 5

En el gimnasio Universidad de Aysén

16:00 Infantiles (M): Básquetbol Coyhaique vs Club Deportivo Legiones Athletic. Arbitros: René Córdova y Claudio Jara.

17:30 Cadetes (M): Básquetbol Coyhaique vs Club Deportivo Legiones Athletic. Arbitros: René Córdova y Claudio Jara.

19:00 Juveniles (M): Básquetbol Coyhaique vs Club Deportivo Legiones Athletic. Arbitros: René Córdova y Claudio Jara.

DOMINGO 6

En el gimnasio Universidad de Aysén

16:00 Infantiles (M): Básquetbol Astros de La Patagonia vs Club Deportivo Legiones Athletic. Arbitros: Fernando Carvallo y Carlos Castro.

17:30 Cadetes (M): Básquetbol Astros de La Patagonia vs Club Deportivo Legiones Athletic. Arbitros: Fernando Carvallo y Carlos Castro.

19:00 Juveniles (M): Básquetbol Astros de La Patagonia vs Club Deportivo Legiones Athletic. Arbitros: Fernando Carvallo y Carlos Castro.