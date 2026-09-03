La Primera Masculino pone en marcha el Clausura de básquet

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet pondrá en marcha este viernes a partir de las 21:30 el torneo Clausura ACRB “Etapa Asociativa Prefederal 2026”.
En ese contexto, la acción tendrá lugar en dos escenarios de juego.
Náutico Rada Tilly, el último campeón, recibirá a La Fede Deportiva. Leandro Aguirre, Facundo Iza y Marcia Carrizo serán los jueces del partido.
Por su parte, en el Socios Fundadores, Gimnasia y Esgrima se medirá con Petroquímica. Mario Contrera, Jorge Alarcón y Micaela Moncalieri serán los árbitros del encuentro.
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Programa
VIERNES 4
En Náutico Rada Tilly
21:30 Primera (M): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: Leandro Aguirre, Facundo Iza y Marcia Carrizo.
En el Socios Fundadores
21:30 Primera (M): Gimnasia vs Petroquímica. Arbitros: Mario Contrera, Jorge Alarcón y Micaela Moncalieri.