Argentina definió sus convocados para jugar el Mundial U23 de 3x3

La Selección tiene plantel confirmado para disputar la Copa del Mundo, que se desarrollará del 15 al 19 de septiembre en Wuhan, China.

El 3x3 argentino se prepara para otro desafío de relevancia en el calendario internacional. Del 15 al 19 de septiembre, la Selección masculina U23 participará de la Copa del Mundo de la categoría en Wuhan, China, con el objetivo de continuar afianzando el crecimiento sostenido de la disciplina.

Para la competencia fueron convocados Franco Ciarroca (Barrio Jardín de Tucumán), Benjamín Marchiaro (Villa San Martín de Chaco), Fabricio Peralta (Amancay de La Rioja) y Alfredo Ventura (Deportivo Viedma).

El cuerpo técnico estará encabezado por Iñaki Ibarra, acompañado por Juan Blanc, como asistente. Además, Carlos Spellanzón, director nacional de Básquet 3x3, acompañará a la delegación.

La participación en Wuhan significará un nuevo paso dentro del desarrollo que Argentina viene construyendo en el 3x3, con una presencia cada vez mayor en competencias nacionales e internacionales y un proceso que busca ampliar la base de jugadores con experiencia en la modalidad.

El antecedente más reciente en una Copa del Mundo U23 dejó una actuación alentadora. En 2025, Argentina finalizó en la sexta posición con récord de tres victorias y dos derrotas, alcanzando los cuartos de final y cayendo por 21-19 frente al equipo lituano que posteriormente se consagraría campeón.

Aquel recorrido ratificó la competitividad argentina en el escenario internacional, mientras que Wuhan 2026 ofrecerá una nueva oportunidad para seguir acumulando experiencia y consolidando el trabajo realizado.