El Tiro Práctico vuelve al Círculo de Caza Mayor General Lagos

Para este domingo el clima dio el visto bueno para que la modalidad Tiro Práctico tenga su quinta y esperada fecha. Esta vez con el apoyo de Transportes Arias, desde las 10:30, los deportistas se encontrarán ante seis etapas y al menos 120 disparos mínimos para concluirlas.

Ya parece lejano aquel abril cuando se dio la inauguración del ránking 2026 de la modalidad donde Federico Pritchard ganó en la división Producción, Hugo González hizo lo propio con Producción Optics pero aparecieron tres divisiones más. En Open con Jorge Luis Altuna, Optics con Ricardo Larrañaga y Estándar con el eterno Luis Pereyra. Incluso con 29 participantes, hubo varios ausentes aquella vez. La segunda fecha de mayo mantuvo la gran participación con la vuelta de Cristian Marrero que arrasó en Producción mientras que el otro reaparecido, Fernando Lago hacía lo propio en Producción Optics, situación que hoy los encontrará con una competencia renovada. La tercera fecha fue en junio y Fernando Lago dominó el Producción Optics, Federico Pritchard en Producción y Jorge Luis Altuna en Open. Ya en el mes de julio la cuarta fecha volvió a tener como protagonistas a Lago y Purtscher. Todos esperaban en agosto la quinta edición pero el clima no lo permitió.

Esta modalidad se concursa con pistolas semiautomáticas de calibre 9mm en adelante y con ellas deben tomar diversos desafíos con etapas que imponen diversos recorridos con blancos de cartón y metálicos abatibles. El puntaje final se divide por el tiempo y cada disparo errado penaliza el doble de puntos. El lema de la modalidad es DVC haciendo alusión a las palabras latinas Diligentia, Vis, Celeritas o en castellano: Precisión, Potencia y Velocidad. Actualmente la mayoría dispara en la división Producción con pistolas tal cual salen de fábrica y leves modificaciones cosméticas y alivianado de las acciones. La otra división que viene creciendo es una similar a la anterior pero que incorpora miras holográficas. Muchos tiradores de más de 40 años se vienen pasando a esta división porque es más fácil tomar miras ante problemas de presbicia o miopía, situación que varios locales han aprovechado.

Como se mencionara, también hay otros deportistas incursionando en divisiones que no solían verse seguido por estas tierras como es el caso de Jorge Luis Altuna en la división Open, con un arma vistosa de ver en acción al igual que la Para Ordenance de la División estándar de Luis Pereyra.

Este domingo la concurrencia será una incógnita y si bien se han ido las buenas temperaturas que aún quedan remanentes de un invierno que ya se está yendo se espera un clima fresco pero atractivo para esta época. El Círculo de Caza Mayor, una vez más cumple con disponer de unas excelentes instalaciones y organización para el beneplácito de socios y amigos del tiro práctico regional.

RANKING 2026 A CUATRO FECHAS

Producción:, Berbetta 326, Alí 325, Kraser 305, Rivero 276, Purtscher 268, Barros 253, Dos Santos 239, Vázquez 225, Carreño 219, Ortíz 215, Lecumberri 211, Cardozo 204, Pritchard F. 200, Chinni 179, Cabrera 161.

Producción Optics: Lucero 360, F. Altuna 318, Lago 300, 300, Gaitán 243, González 189, Relly 169, Meza 100, Cury 61, Sarmiento 43

Open: J. L. Altuna 300, Alí 100, Patitucci 39