Pablo Favarel: "queremos ser competitivos en los dos frentes"

El DT de Gimnasia tuvo su primer entrenamiento con el equipo, tras permanecer con el cuerpo técnico de la selección argentina. La Liga Nacional, de la cual es defensor del título, y la Champions, son los objetivos que tiene el “Verde”.

El campeón Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó un nuevo entrenamiento de pretemporada, ya pensando en el viaje que realizará este domingo a Puerto Aysén, Chile, donde jugará un par de amistosos como preparación para la Liga Nacional de Básquet.

Este jueves, ya bajo el mando de su DT Pablo Favarel, el plantel trabajó con trece jugadores. Los que asistieron a la práctica fueron Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Valentín Forestier, Obi Okafor, Carlos Rivero, Sebastián Carrasco, Felipe Inyaco y los juveniles Jesús Centeno, Gino Balbo, Segundo Lasarte, Natalio Santacroce y Ciro Melo.

Favarel tuvo este jueves su segundo día con el equipo, tras estar con el cuerpo técnico de la selección argentina jugando una nueva ventana por los Clasificatorios FIBA, con miras al Mundial de Qatar 2027.

Lo mismo que el pívot Carlos Rivero, quien tuvo su primera experiencia con el seleccionado nacional, mientras que Carrasco e Inyaco volvieron tras estar con la selección chilena por el mismo motivo. Ahora, solo resta que se sumen el pívot senegalés Amar Sylla y el ala pívot venezolano Anyelo Cisneros.

Tras la práctica realizada desde horas de la mañana hasta pasadas las 13, el entrenador campeón con Gimnasia mantuvo su primer contacto con El Patagónico, de cara a la nueva temporada que se viene.

Favarel habló sobre sus nuevas expectativas, de lo que representa afrontar, además de la Liga Nacional, la Basketball Champions League America. Habló del Grupo C que le tocó al equipo -Pinheiros de Brasil y Biguá de Uruguay son sus rivales de la primera fase- y, por sobre todas las cosas, las ilusiones renovadas para este nuevo desafío al frente de un Gimnasia al que sacó campeón de la LNB, el segundo título liguero para la entidad “mens sana”.

Además, tuvo palabras de elogios para el salteño Rivero, quien, pese a no tener minutos en cancha, tuvo su primera experiencia en un proceso de preparación de la selección argentina, que conduce el cordobés Pablo Prigioni.

- ¿Cuáles son tus expectativas para esta nueva temporada con Gimnasia?

Tenemos mucha ilusión de volver a ser un equipo competitivo, como lo fuimos la temporada pasada. Tenemos algunas modificaciones en el roster, que hacen un poco que la estructura, de lo que hacemos en la cancha, se haya modificado. Principalmente, no es lo mismo tener a Carabalí que no tenerlo en el costado defensivo, específicamente. Así que vamos a intentar construir un equipo largo como el del año pasado, con mucha gente joven, que todavía no llegó al máximo de su carrera. Y nosotros, como cuerpo técnico, tenemos que trabajar para alcanzar y llegar a ese instinto, y queremos ser competitivos en los dos frentes. No queremos elegir ninguna de las dos competencias; queremos tomarlo partido a partido y con la responsabilidad de decir que “cada partido que juguemos, lo queremos ganar”.

- ¿Cómo viste al equipo en estos dos días que estás de nuevo como entrenador?

Todavía faltan Amar y Anyelo, que se incorporará más tarde. Me gusta el equipo porque tiene juventud, energía, hambre y potencial, por sobre todas las cosas. Yo tenía muchas ganas de estar acá y entrenarlos, y empezar a conocer a los jugadores nuevos. Así que las expectativas son que seamos otra vez un equipo en el que nos sintamos todos cómodos entre nosotros y busquemos lo mejor para el conjunto.

- El equipo está por sobre lo individual. La premisa seguramente será la misma.

La premisa es la misma. Se lo acabo de decir a los jugadores en la charla introductoria, no hay nada ni nadie por encima del equipo, las decisiones se toman de acuerdo a eso. A veces, individualmente pueden perjudicar o no gustarle a alguien, por “equis” motivo, pero siempre buscando el bien común. La idea es la misma y, realmente, el mérito del año pasado no me lo atribuyo a mí en nada. No creo que esto se haya conseguido por mi influencia, sino porque el grupo en todo momento entendió que lo más importante era el equipo, el compromiso era fundamental, así lo demostraron durante toda la temporada y es nuestra búsqueda de nuevo este año.

- ¿Qué opinás respecto de los rivales que le tocaron a Gimnasia en la Champions?

Bueno, que no hay rivales fáciles y cada uno tiene lo suyo. Pinheiros es un equipo similar a nosotros, con muchos jugadores jóvenes, que hizo una gran campaña el año pasado, en una liga muy competitiva como la de Brasil. Y Biguá también, los equipos uruguayos juegan muy similar a nosotros, tienen mucho juego físico y tienen una gran figura como Donald Sims, que tiene un potencial ofensivo tremendo. Así que estamos con ilusión de poder medirnos contra ellos y llevar a Gimnasia al nivel internacional.

- ¿Qué balance hacés, como uno de los asistentes técnicos de la Selección, sobre la ventana de los Clasificatorios FIBA?

Fue una gran ventana, porque el equipo le ganó con solidez a Puerto Rico, que es un equipo peligroso que no sabemos con qué te vas a encontrar, que tiene jugadores probados y de jerarquía, sobre todo en el costado ofensivo. Era muy importante defender la localía, para acercarnos al objetivo del Mundial. Y Canadá, con tres jugadores NBA, jugando allá -en Quebec- sabíamos que iba a ser complicado. Hicimos un tremendo primer tiempo, quizá nos hubiera gustado irnos al vestuario con una ventaja un poquito más grande por lo que habíamos construido. Y después destaco mucho que, si bien Canadá nos pasó en el marcador, el equipo nunca se rindió. Faltando un minuto, cuarenta segundos, estuvimos a un tiro de volver a ponernos en una posición, no se nos dio, pero me parece que el equipo está en ascenso.

- ¿Qué te pareció la designación por primera vez de Carlos Rivero a la Selección?

Y es mérito de él. El mérito viene principalmente por la tremenda temporada que jugó. Fue uno de los jugadores clave para lo que fue nuestra performance la temporada pasada, siempre sigue trabajando en su juego -terminamos de entrenar y sigue trabajando-. Tiene mucho potencial y nos alegra que haya tenido este reconocimiento al esfuerzo. Todavía tiene camino por recorrer y cosas por mejorar.

- De acá a lo que queda para el viaje, ¿qué van hacer en cuanto a entrenamiento?

Vamos a entrenar mañana y el sábado, y ya el domingo a las 2 de la madrugada, nos vamos para Aysén. Así que tenemos dos entrenamientos más y ya después el viaje. Van a viajar doce jugadores y tenemos dos partidos. El jueves y el sábado con Leones, el exequipo de Felipe Inyaco. Así que estamos contentos por estas dos pruebas, vamos a pasar un tiempo juntos con el grupo para empezar a encontrar química entre nosotros.