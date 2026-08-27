El piloto argentino fue confirmado por la escudería francesa para la próxima temporada y continuará como compañero de Pierre Gasly. Alpine destacó su crecimiento y aseguró que “pertenece a la Fórmula 1”.

Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: renovó con Alpine para 2027

Franco Colapinto continuará en la máxima categoría del automovilismo mundial. Alpine confirmó este jueves la renovación del contrato del argentino para la temporada 2027 de Fórmula 1, una noticia que despeja las dudas sobre su futuro y ratifica la confianza del equipo francés.

El anuncio se realizó en la previa del Gran Premio de Italia. La escudería decidió mantener su actual dupla de pilotos, por lo que Colapinto seguirá compartiendo equipo con el francés Pierre Gasly.

El bonaerense llegó a Alpine en 2025 como piloto de reserva y posteriormente consiguió una butaca titular desde el Gran Premio de Emilia-Romaña, cuando reemplazó al australiano Jack Doohan. Tras ser confirmado para 2026, mostró una evolución que terminó siendo determinante para garantizar su continuidad.

Durante la actual temporada, Colapinto sumó 19 puntos en seis Grandes Premios y contribuyó para que Alpine alcanzara el sexto lugar en el Mundial de Constructores.

Briatore: “Franco pertenece a la Fórmula 1”

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, destacó el crecimiento experimentado por el argentino y sostuvo que durante la temporada “creció y maduró hasta convertirse en un gran piloto”.

“Sus resultados en Miami y Montreal confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, afirmó.

Desde Alpine también valoraron la relación construida por Colapinto con Gasly y consideraron importante mantener una formación estable mientras trabajan en el desarrollo de un auto que les permita acercarse a los primeros puestos.

La alegría de Colapinto

El argentino celebró la renovación y aseguró sentirse “muy feliz y muy cómodo” dentro de la estructura de Alpine.

“Hemos logrado progresos significativos este año en comparación con el anterior. Todavía tenemos muchos objetivos por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y mejorar el auto”, expresó.

Además, dejó en claro cuál es la meta de cara al futuro: “Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar”.

La confirmación garantiza así la presencia de Colapinto en la parrilla de la Fórmula 1 durante 2027 y consolida su proyecto dentro de Alpine.