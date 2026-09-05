El Gimnasio municipal 1 tiene una cartelera con 16 peleas amateurs

El festival “Encuentro Santa Cruz, Chubut y Chile” se realiza este sábado desde las 19:30. El fondo lo protagonizarán el local Thiago Rodríguez y el trelewense Eduardo Vásquez.

El Gimnasio municipal Nº1 será escenario del festival de boxeo amateur “Encuentro Santa Cruz, Chubut y Chile”, este sábado a partir de las 19:30, con la organización de Piñas del Sur Producciones, con la colaboración y acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.

Serán más de quince peleas amateurs con púgiles de Comodoro, Trelew, Pico Truncado, Caleta Olivia, San Julián y el país vecino de Chile. El duelo de fondo será entre Thiago Rodríguez (Team Alvarado) y Eduardo Vásquez (Trelew), además de la eliminatoria de los Juegos Evita entre Barcia y Vega (Cadetes) y demás boxeadores destacados.

En el acto de presentación estuvieron el presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, junto al promotor Vicente Arisnabarreta, el entrenador chileno Camilo Lemus (Team Guerreros-Coyhaique) y los boxeadores Rodrigo Calfucurá, Thiago Rodríguez y Jazmín Rodríguez.

“Es un agrado como siempre. Veo todas caras conocidas porque vengo desde que era juvenil amateur. Siempre de la mano del ‘Vasco’ que está haciendo boxeo, así que agradecido. En esta ocasión vine con otro compañero que es José Carilepe, también de Coyhaique, así que esperamos dar un buen combate arriba. Los chicos vienen bien preparados de mi escuela, del Team Guerreros, vienen afiladitos. Esperamos que la gente de Comodoro no se lo pierda y vengan a ver un buen espectáculo”, comentó el entrenador chileno Camilo Lemus.

Por su parte el púgil Thiago Rodríguez, agregó: “Nos venimos preparando como cada pelea al 100%. Obviamente tuvimos que meterle un poco más porque vamos de fondo y queremos dar un buen show. Con ansias porque es lo que soñamos desde que arranqué. Siempre quise hacer una pelea de fondo y ahora se me está dando, así que a pelear y dar un buen show”.

“Agradecer a Comodoro Deportes. Si no tuviéramos el apoyo y la colaboración de ellos sería imposible, directamente. Es duro, es difícil, mucho trabajo y compromiso. Agradecer a Camilo Lemus que siempre viene y cumple. A la gente de Coyhaique, a la gente de la región. A todos los técnicos que trabajan y se preocupan para que los chicos puedan competir. Muchas gracias a todos los que colaboran, mañana será un éxito, no tengo ninguna duda. Los esperamos”, expresó el promotor Arisnabarreta.

Finalmente, el titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, señaló: “Agradecemos a la gente de Chile, a nuestros deportistas. A todas las caras jóvenes, a los técnicos que trabajan mucho por este deporte. Feliz que el ‘Vasco’ siga organizando. Es verdad que hay mucho por detrás, para quienes organizan no es fácil. Por eso respeto mucho al ‘Vasco’, por eso hemos estado al lado de él y lo acompañamos. Es el promotor que se ha sostenido en el tiempo y siempre hay que sentarse con gente que lleva muchos años”.

“A la comunidad, que acompañe, venga y pague su entrada, que es más fácil criticar que hacer, desde ya muchísimas gracias y sé que el evento será un éxito. A seguir trabajando y muchas gracias a todos”, concluyó.

Velada boxeo amateur “Encuentro “Santa Cruz, Chubut y Chile”

Eliminatoria Evita 2026 (Cadetes)

1. Ezequiel Barcia (Team Pantera) vs Enzo Vega (Santana)

Cartelera Amateur

2. Mario Vera (Team Vera) vs Maico Neira (Santana)

3. Benito Güichapani (Km. 14) vs Andrés Soto (Chile)

4. Milagros Muñoz (Sauco) vs Iara Echeverría (Pico Truncado)

5. Marcos Mañao (Santana) vs Benjamín Ovando (Chile)

6. Natasha Padilla (Sauco) vs Lucía Murguiendo (Trelew)

7. Fabricio Villafañe (Sauco) vs Fernando Báez (Km. 14)

8. Jazmín Rodríguez (Alvarado) vs Amira Varas (Caleta Olivia)

9. Jeremías Magan (Team Pantera) vs Enzo Cárcamo (Río Gallegos)

10. Santino Báez (Sauco) vs Mateo Medrano (San Julián)

11. Agustín Pérez (Severo) vs Marcos Toledo (Chile)

12. Julián Oñativia (Mansilla) vs A confirmar

13. Reynaldo Garcete (Team Pantera) vs Samuel Alonso Vega (Chile)

14. Lautaro González (Sauco) vs Juan Vargas (San Julián)

15. Rodrigo Calfucurá (Sauco) vs Alexis Báez (Chile)

Fondo amateur

16. Thiago Rodríguez (Alvarado) vs Eduardo Vásquez (Trelew).

Foto: Prensa Comodoro Deportes