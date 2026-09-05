Comodoro es sede de la 5ª Copa Challenger de Newcom Malvinas Argentinas

Más de 500 personas de distintos puntos del país participan del certamen que se desarrolla durante este fin de semana. Los escenarios de la competencia son los Gimnasio Municipales N° 2 y N° 4.

Este viernes por la noche en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo, con el acompañamiento del intendente Othar Macharashvili, se llevó adelante el acto inaugural de la 5ª edición de la Copa Challenger de Newcom Malvinas Argentinas, una propuesta que reúne en la ciudad, a más de 500 jugadores entre locales y provenientes de distintos puntos de la Patagonia y acompañantes en Comodoro Rivadavia.

En el marco de la participación de equipos provenientes de Caleta Olivia, Puerto San Julián, Comandante Luis Piedra Buena, Río Gallegos, Puerto Madryn y Esquel, además de los representantes locales, Macharashvili valoró a los presentes, la pasión puesta para sostener el deporte que hoy en día creció de manera notable con la organización de las instituciones. “Es un orgullo –dijo-, inaugurar hoy esta copa nacional, conociendo y reconociendo el esfuerzo que cada uno realizar para viajar y arribar a nuestra ciudad para competir”.

En la misma resaltó la decisión del municipio de considerar al deporte como una política de Estado, al decir que “se trata de una inversión que se realiza desde la niñez hasta los adultos mayores, porque estamos convencidos de que es imprescindible para la formación de una comunidad. Comodoro va a seguir trabajando para toda la sociedad y el desarrollo de nuestro deporte”, subrayó Macharashvili.

Organizado por el Club Malvinas Argentinas y el acompañamiento de Comodoro Deportes, el torneo se desarrollará hasta el 6 de septiembre, en el Gimnasio municipal Nº 2, ubicado en el barrio Pueyrredón, y al Gimnasio municipal Nº 4 de Standart Norte, donde se instalaron tres canchas en cada uno, para jugar de manera simultánea. Las categorías contempladas son: +40, +50, +60 y +68 años.

En este contexto, Martínez, indicó que “destacamos la organización por parte del Club Malvinas Argentinas, que ha tomado la posta de un certamen de gran relevancia, para estar en todos los detalles, para que cada equipo se sienta cómodo y todos los adultos mayores puedan realizar este deporte de la mejor forma. En esta ciudad –continuó-, decidimos que el Newcom sea una actividad deportiva para desarrollarse, asumiendo como Estado el compromiso de estar presentes”.

UNA PROPUESTA QUE

CONTINUA CRECIENDO

A su turno, el secretario de Federación del Vóleibol Argentino, Gustavo Rasgido, indicó que “hoy el país tiene 27 mil jugadores registrados en la FeVA, por eso esta gran organización tiene mucho esfuerzo y trabajo detrás, con el acompañamiento firme desde el Estado municipal a través de Comodoro Deportes”.

Finalmente, el referente del club Malvinas Argentinas, Víctor Farcy, reconoció el compromiso del Municipio, al señalar que “en tiempos difíciles agradecemos el acompañamiento para que todos estos equipos participantes, enaltezcan la competencia viniendo desde distintos puntos del país”.

Foto: Prensa Comodoro