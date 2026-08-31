Malvinas Argentinas prepara la 5ª Copa Challenger de newcom

A partir de este viernes, el club organizará una nueva edición y este año recibirá a más de 500 personas de distintos puntos del país. Se jugará en los gimnasios municipales 2 y 4.

Con la colaboración del Ente Comodoro Deportes, los días 4, 5 y 6 de septiembre se llevará a cabo la 5ta edición de la Copa Challenger de newcom, certamen que se disputará en el Gimnasio municipal Nº2 (Bº Pueyrredón) y en el Gimnasio municipal Nº4 (Standart Norte).

La competencia, que organiza el club Malvinas Argentinas, se desarrollará en las categorías +40 años, +50 años, +60 años y +68 años, y hasta el momento está confirmada la presencia de equipos de Caleta Olivia, Puerto San Julián, Comandante Luis Piedra Buena, Río Gallegos, Puerto Madryn y Esquel.

“Vamos a armar tres canchas en cada gimnasio y vamos a contar con la presencia de equipos de Caleta Olivia, San Julián, Piedra Buena, Río Gallegos, Puerto Madryn, Esquel, y están viendo si vienen de Jujuy y Salta. Se estima que van a venir a Comodoro más de 500 personas”, contó Víctor Farcy.

Y agregó que “contamos con un apoyo tremendo de parte de Hernán Martínez y su equipo. Estuvimos tratando de finiquitar la realización de la Copa Challenger. Es un aporte muy valioso el que hace Comodoro Deportes, nos facilita muchísimas cosas y nos hace mucho más fácil la organización”.

Foto: Prensa Comodoro Deportes