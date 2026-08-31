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Salió la lista de la preselección C-17 para el Argentino de Futsal

La Asociación Promocional dio a conocer la lista de 26 convocados que iniciarán el trabajo bajo las órdenes de Juan Ignacio Barrientos. El torneo se jugará desde el 19 de octubre en Tucumán.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia, dio a conocer el listado de convocados para sumarse a la preselección C-17 masculina, que iniciará el trabajo con miras al Argentino que se jugará desde el 19 de octubre en Tucumán.

En ese contexto, el cuerpo técnico tiene como entrenador a Juan Ignacio Barrientos (foto), de Juanes Motos Futsal, quien estará acompañado por Ignacio Mansilla (ayudante de campo), Lucas Marcial (preparador físico) y Franco Manjón (entrenador de arquero).

Los 26 convocados con sus respectivos clubes son los que a continuación se detallan:

De MyL Futsal: Leonidas Amaya, Vicente Mandaglio, León Pinda, Kevin Puggione, Enzo Muñoz y Dante González.

De Amigos del Poli: Kevin García, Emanuel Medina, Luciano Santander, Matías Mercado y Lucas Núñez.

De El Lobito Futsal: Bautista Fuente y Walter Toledo.

De Guardianes JL: Santiago Lagos y Lautaro López.

De Inter: Bruno Barría Galarza.

De La Súper Económica: Lionel Crespo, Joel Mañao y Franco Ramos.

De Lanús CR: Agustín Maripillan, Lautaro Muñoz, Thiago Villalba y Miguel Loncón.

De Los Titanes FC: Juan Ignacio Melian y Leonel Villafañe.

De Saavedra Futsal: Marcelo Carrazco.

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