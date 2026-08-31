La Asociación Promocional dio a conocer la lista de 26 convocados que iniciarán el trabajo bajo las órdenes de Juan Ignacio Barrientos. El torneo se jugará desde el 19 de octubre en Tucumán .

Salió la lista de la preselección C-17 para el Argentino de Futsal

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia, dio a conocer el listado de convocados para sumarse a la preselección C-17 masculina, que iniciará el trabajo con miras al Argentino que se jugará desde el 19 de octubre en Tucumán.

En ese contexto, el cuerpo técnico tiene como entrenador a Juan Ignacio Barrientos (foto), de Juanes Motos Futsal, quien estará acompañado por Ignacio Mansilla (ayudante de campo), Lucas Marcial (preparador físico) y Franco Manjón (entrenador de arquero).

Los 26 convocados con sus respectivos clubes son los que a continuación se detallan:

De MyL Futsal: Leonidas Amaya, Vicente Mandaglio, León Pinda, Kevin Puggione, Enzo Muñoz y Dante González.

De Amigos del Poli: Kevin García, Emanuel Medina, Luciano Santander, Matías Mercado y Lucas Núñez.

De El Lobito Futsal: Bautista Fuente y Walter Toledo.

De Guardianes JL: Santiago Lagos y Lautaro López.

De Inter: Bruno Barría Galarza.

De La Súper Económica: Lionel Crespo, Joel Mañao y Franco Ramos.

De Lanús CR: Agustín Maripillan, Lautaro Muñoz, Thiago Villalba y Miguel Loncón.

De Los Titanes FC: Juan Ignacio Melian y Leonel Villafañe.

De Saavedra Futsal: Marcelo Carrazco.