La actividad del fin de semana comprendió 33 partidos y se disputó tanto el sábado como el domingo en el Gimnasio municipal Nº 2.

El futsal formativo desarrolló una nueva fecha del torneo Clausura

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Se disputó el fin de semana, en el Gimnasio municipal Nº 2, una nueva fecha de la fase regular, correspondiente al torneo Clausura 2026, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

La jornada del sábado comprendió 17 partidos, mientras que la del domingo, fueron 16 juegos, totalizando 33 encuentros en las diferentes categorías del futsal formativo.

A continuación se destalla los resultados de los partidos que se jugaron en el gimnasio que se encuentra ubicado en el barrio Pueyrredón.

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Panorama

DENOMINACION C-11 2015

6ª fecha

- Innover FC 0 / Halcones Dorados FC 2 (Juan Ignacio Moreno-Alejo Ortiz).

- Casino CR 1 (Mateo Ferreyra) / Vikingos FC 2 (Bautista Duré 2).

- Asturiano 2 (Milo Huenelaf-Leonel Toloza) / Lanús CR 2 (Ignacio Yappert-Francisco Cóndori).

- Guardianes JL 0 / La Súper Económica 6 (Giovanni Arjona 2-Giovanni Gómez 2-Uriel Castillo 2).

- Los Matadores 2 (Enzo Muñoz-Asiel Maripillan) / El Lobito Infantil 6 (Benicio Pucheta-Gonzalo Alanís-Axel Benjamín Vargas 2-Tomás Serón-Román Rivera).

- Juanes Motos Futsal 0 / Comodoro FC 3 (Alfie Andretta 2-Thiago Piñero).

DENOMINACION C-11 2016

6ª fecha

- El Lobito Infantil 1 (Axel Vargas) / Halcones Dorados FC 0.

- Rebeldes FC 0 / MyL Futsal 5 (Fabián Alvarez-Tomás Alvarez 2-Stefano Mangieri-Lucca Zamora).

- Casino CR 0 / Lanús CR 1 (Juan Mansilla).

- Asturiano 0 / La Súper Económica 4 (Uriel Castillo 2- Thaiel Mayorga-Constantino Mendes).

- PM FC Azul 3 (Lorenzo Aseff 3) / Lanús Infantil 1 (Lucca Bahamonde).

DENOMINACION C-09 2017

6ª fecha

- Milan F.I 0 / El Lobito Infantil 0.

- El Granate 3 (Santino Encina-Tadeo Domínguez - Cristian Barrionuevo) / PM FC Azul 1 (Felipe Aued).

- El Lobito Futsal 5 (Lautaro Sobarzo 2-Santino Care 2- Thian Cárcamo) / Los Matadores 0.

DENOMINACION C-13

4ª fecha - Zona ‘B’

- Los Matadores 6 (Franco Wynbergh 4-Thiago Domínguez-Joaquín Hidalgo) / Saavedra Futsal 1 (Noah Haro).

- El Lobito Futsal 0 / La 14 FC 2 (Marco Peralta 2).

- Parma Futsal “B” 1 (Lian Pérez) / CIPA1 (Thian Méndez).

- MyL Futsal Rojo 1 (Héctor Rubilar) / Lanús Infantil “B” 5 (Noah Saralegui-Juanse Ruiz-Jerónimo De Brito 3).

- Juanes Motos Futsal 3 (Benjamín Barrientos-Gonzalo Soto-Juan Manuel Cantallops) / Juan XXIII 0.

DENOMINACION C-15

4ª fecha – Zona ‘A’

- Deportivo DM 1 (Leonel Velásquez) / Saavedra Futsal “A” 2 (Demian Mareco 2).

- Juan XXIII 1 (Bruno Cortez) / Constructores 2 (Thiago Ugarte-Ian Ledesma).

- Los Matadores Rojo 3 (Tiago Viana-Fabio Zamora - Lautaro Poveda) / Malvinas Club 4 (Ciro Uribe-Theo Uribe 2-Bautista Pérez).

- La Súper Económica 6 (Bastian Chaile 3-Thiago Muñoz 2-Ezequiel Juárez) / Lanús Infantil 5 (Tiziano Hernández-Giovanni Guineo-Ian Barría-Mateo Núñez 2).

- CyS Futsal 2 (Leonel Robledo-Thiago Cancino) / MyL Futsal 1 (Martín Toro).

4ª fecha – Zona ‘B’

- Milan Futsal 0 / Casino CR 2 (Juan Manuel Taquías- Mateo Montero).

- Guardianes JL 3 (Tiziano García-Víctor Pedraza- Bautista López) / Guerreros FC 2 (Ciro Cabrera-Ian Espina).

- Saavedra Futsal “B” 3 (Leonel Loncón-Benjamín Illana 2) / Lanús CR 9 (Daniel Flores-Enzo Loncón- Santino Ojeda 5-Blas Pereyra-Bruno Bahamonde).

DENOMINACION C-17

4ª fecha

- Amigos Del Poli 5 (Matías Mercado-Luciano Santander-Lucas Núñez 3) / Deportivo DM 1 (Nehemías Sosa).

- Alma Gaucha 3 (León Remolcoy-Ezequiel Agüero 2). / Juan XXIII 1 (Mateo Sánchez).

- Inter 2 (Bruno Barría-Josiah Páez) / Los Titanes FC 2 (Sergio Borda 2).

- El Lobito Futsal 4 (Walter Toledo 2-Lautaro Vásquez 2) / Lanús CR 1 (Thiago Villalba).

- MyL Futsal 7 (Leonidas Amaya 2-Benjamín Errecalde - Enzo Muñoz 2-Dante González-Leonidas Soto) / Guardianes JL 0.

5ª fecha

- Saavedra Futsal 4 (Felipe Sánchez-Fabricio Espinosa -Marcelo Carrazco-Máximo Panello) / La Súper Económica 4 (Joel Mañao-Benjamín Fernández 2-Tobías López).