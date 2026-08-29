Derrotó 3-2 a Caleta Olivia y terminó en el tercer puesto del certamen que este sábado llega a su fin en Corrientes.

Comodoro se subió al podio en el Argentino A de Futsal

La selección de Comodoro Rivadavia derrotó 3-2 a Caleta Olivia y de esa manera, terminó en el tercer puesto del Torneo Argentino A de fútbol de salón.

El partido, que se jugó en el estadio del club Hércules de Corrientes, tuvo el arbitraje del esquelense David Chospi y Ariel Trape, de Mendoza.

Los goles del elenco chubutense los marcaron Pablo Alvarez, en dos ocasiones, y Diego Vargas, quien reapareció en el equipo tras perderse la semifinal ante la “Borravino”.

Los goles del conjunto santacruceño los convirtieron Marcos Vallejos, quien había abierto el marcador del partido, y Miguel González. Además, en el final, el arquero Gonzalo Melitele le desvió por arriba, un tiro castigo a Julián Bahamonde.

De esa manera, Comodoro Rivadavia finalizó su participación en el Argentino A y otra vez lo hizo ocupando un lugar en el podio, aunque el objetivo, como todos, era seguramente traerse el título, que buscarán a continuación, el local Corrientes Capital y Mendoza, el defensor de la corona.