Colapinto quedó 15º en la segunda práctica en Madrid

El piloto argentino, con Alpine, había quedado 13º en la primera práctica del Gran Premio de España que se correrá este domingo.

El piloto argentino Franco Colapinto, al comando de un Alpine, quedó este viernes 15º durante la segunda práctica en el circuito de Madrid, escenario del Gran Premio de España de Fórmula 1.

El joven piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, marcó un mejor tiempo de 1’35”886/1000, registro que lo dejó a 2’224 segundos del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien, con Mercedes, fue el más rápido de la sesión con un 1’33”662/1000.

“No hice la vuelta con goma blanda porque se cruzó Lawson en la curva larga”, afirmó Colapinto luego de la sesión.

En total, el argentino completó 46 vueltas durante las dos prácticas, aunque no quedó conforme con el funcionamiento del Alpine. El piloto apuntó especialmente al comportamiento de la parte trasera del monoplaza y consideró que el equipo no consiguió avanzar como esperaba entre una sesión y otra.

“Estamos a años luz de los Racing Bulls. Hay que entender un poco el por qué. En la FP1 estábamos lejos, pero había mucho por mejorar. En la FP2 no dimos ningún salto. Atrás el auto va muy mal. Muy impredecible, un poco raro de manejar hoy”, sostuvo.

La jornada también tuvo como protagonista a Arvid Lindblad. El piloto británico terminó séptimo en la FP1, con 1’35”033/1000, y luego sorprendió al ubicarse cuarto en la segunda práctica, con 1’33”890/1000, a 0’228 de Antonelli.

Sin embargo, Lindblad también protagonizó el único incidente que obligó a detener una sesión de Fórmula 1 durante el viernes. El rookie perdió el control de su auto y terminó contra el muro cuando restaban aproximadamente 30 minutos para el final de la FP2. El accidente provocó una bandera roja y la interrupción de la actividad durante casi 15 minutos.

La actividad del Gran Premio de España continuará este sábado con la tercera práctica libre, prevista para las 7:30 de Argentina (12:30 de España). Será la última oportunidad para que los equipos realicen ajustes antes de la clasificación, que comenzará a las 11 de Argentina (16 de España).