Newbery y la CAI se juegan el liderazgo del torneo Regional

Duelo de líderes habrá este sábado en La Madriguera por la 3ª fecha -ultima de la primera rueda- del Torneo Regional Federal Amateur. Por un lado, estará Jorge Newbery y por el otro, la Comisión de Actividades Infantiles.
El partido, que se jugará a partir de las 17, será controlado por Santiago Van Dick, quien estará secundado por Gonzalo Suárez y Javier Valenzuela, los tres de la Liga del Valle (Trelew).
El ganador de este partido se adueñará de la punta de la Zona 5 y dará un paso muy importante de cara a la clasificación a la próxima instancia.
Ambos ganaron en sus primeras dos presentaciones. Newbery se impuso a Rada Tilly (4-2) y luego se quedó con el clásico ante Huracán (2-0).
La CAI, mientras tanto, goleó al “Globo” (4-1) y en la segunda jornada le ganó al “Aurinegro” (2-1).
De esa manera, ambos llegan igualados en la tabla con seis puntos, con seis goles a favor y dos en contra, y una diferencia de +4.
Esta tercera fecha se completará el domingo cuando a partir de las 15, Huracán reciba en el Estadio Municipal a Rada Tilly, en donde ambos irán en busca de su primera victoria.
Programa de la 3ª fecha – Zona 5
SABADO 12
- Jorge Newbery vs CAI.
Arbitro: Santiago Van Dick (Trelew).
Asistentes: Gonzalo Suárez (Trelew) y Javier Valenzuela (Trelew).
Cancha: Jorge Newbery.
Hora: 17.
DOMINGO 13
- Huracán vs Rada Tilly.
Arbitro: Nicolás Conejero (Trelew).
Asistentes: Héctor Andaur (Trelew) y Rocío Tello (Trelew).
Cancha: Estadio Municipal.
Hora: 15.