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Newbery y la CAI se juegan el liderazgo del torneo Regional

Se miden este sábado desde las 17 en La Madriguera por la 3ª fecha de la Zona 5, Región Patagonia.

Duelo de líderes habrá este sábado en La Madriguera por la 3ª fecha -ultima de la primera rueda- del Torneo Regional Federal Amateur. Por un lado, estará Jorge Newbery y por el otro, la Comisión de Actividades Infantiles.

El partido, que se jugará a partir de las 17, será controlado por Santiago Van Dick, quien estará secundado por Gonzalo Suárez y Javier Valenzuela, los tres de la Liga del Valle (Trelew).

El ganador de este partido se adueñará de la punta de la Zona 5 y dará un paso muy importante de cara a la clasificación a la próxima instancia.

Ambos ganaron en sus primeras dos presentaciones. Newbery se impuso a Rada Tilly (4-2) y luego se quedó con el clásico ante Huracán (2-0).

La CAI, mientras tanto, goleó al “Globo” (4-1) y en la segunda jornada le ganó al “Aurinegro” (2-1).

De esa manera, ambos llegan igualados en la tabla con seis puntos, con seis goles a favor y dos en contra, y una diferencia de +4.

Esta tercera fecha se completará el domingo cuando a partir de las 15, Huracán reciba en el Estadio Municipal a Rada Tilly, en donde ambos irán en busca de su primera victoria.

Programa de la 3ª fecha – Zona 5

SABADO 12

- Jorge Newbery vs CAI.

Arbitro: Santiago Van Dick (Trelew).

Asistentes: Gonzalo Suárez (Trelew) y Javier Valenzuela (Trelew).

Cancha: Jorge Newbery.

Hora: 17.

DOMINGO 13

- Huracán vs Rada Tilly.

Arbitro: Nicolás Conejero (Trelew).

Asistentes: Héctor Andaur (Trelew) y Rocío Tello (Trelew).

Cancha: Estadio Municipal.

Hora: 15.

Fuente:

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