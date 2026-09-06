El piloto argentino, con Alpine, sumó 2 puntos. Andrea Antonelli (Mercedes), salió desde el fondo, y logró una épica victoria. Así, un italiano volvió a ganar en Monza tras 60 años.

Franco Colapinto, que llegó a estar tercero, finalizó 9º en el GP de Italia

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó este domingo en el noveno puesto durante el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se corrió en el circuito de Monza, y que tuvo como vencedor al local Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien en una enorme reacción y saliendo desde el 19º lugar, se terminó quedando con una épica victoria.

Antonelli ganó su séptimo GP de la temporada, pero ahora lo hizo en su país para la locura de los tifosi, que no veían a un nacional imponerse desde que lo había hecho Ludovico Scarfiotti en 1966, a bordo de un Ferrari.

Colapinto llegó a ocupar el tercer lugar tras el relanzamiento, sufrió un despiste que lo hizo caer 12 posiciones y luego recuperó terreno con varios adelantamientos para finalizar noveno y sumar dos puntos.

Antes de la bandera roja, por el fuerte accidente que tuvo el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), Colapinto había conseguido avanzar hasta la cuarta posición. En el relanzamiento, el argentino volvió a aprovechar el arranque y superó al neerlandés Max Verstappen para colocarse tercero y quedar momentáneamente en la pelea por el podio.

Pero la ilusión duró poco. En el paso por Lesmo, Colapinto perdió el control de su Alpine, se fue a la grava y regresó a la pista muy relegado.

El despiste le hizo perder 12 posiciones y lo dejó fuera de la lucha por los primeros puestos.

Lejos de resignarse, el piloto argentino se recuperó con un ritmo competitivo y comenzó a avanzar nuevamente en el clasificador. Primero superó a Carlos Sainz y Esteban Ocon, antes de protagonizar una de las maniobras destacadas de su carrera en Italia.

En la vuelta 29, Colapinto consiguió un doble adelantamiento sobre Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto que le permitió alcanzar el décimo lugar. El piloto de Alpine mantuvo el ritmo durante las vueltas siguientes y fue por más.

Finalmente, Franco logró descontar una diferencia de ocho segundos respecto del japonés Yuki Tsunoda, a quien superó para quedarse con la novena posición. Así, después de haber llegado a estar tercero y caer hasta las últimas posiciones, terminó completando una importante remontada y sumó 2 puntos para Alpine. Pierre Gasly, por su parte, no pudo sostener el ritmo de los pilotos de punta y terminó séptimo después de haber comenzado la carrera desde la pole.

En la punta, Antonelli protagonizó una actuación extraordinaria. El italiano largó desde el 19° puesto y avanzó hasta pelear por la victoria con su compañero George Russell.

Tras su ingreso a boxes, Antonelli inició una persecución sobre Russell y consiguió adelantarlo en la vuelta 50, a solo tres giros del final. De esta manera, el piloto de Mercedes consiguió una victoria memorable ante su público y dio un importante paso en la pelea por el campeonato. Russell terminó segundo y Verstappen completó el podio.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será especial. Entre el 11 y el 13 de septiembre se disputará el Gran Premio de España en el nuevo trazado callejero de Madrid. La carrera principal está prevista para el domingo a las 10 (hora de Argentina).