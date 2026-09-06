Fue en la instancia provincial que se desarrolló este sábado en el Gimnasio municipal Nº 1 de Puerto Madryn.

El taekwondo tiene los clasificados para los Juegos Evita Nacionales

Este sábado se desarrolló en el Gimnasio municipal Nº 1 de Puerto Madryn la instancia provincial de Taekwondo de los Juegos Evita, organizada por Chubut Deportes.

La competencia reunió a jóvenes representantes de distintos puntos de la provincia, quienes buscaron la clasificación a los Juegos Evita Nacionales, que se disputarán del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata.

En representación de Chubut Deportes estuvieron el gerente de Relaciones Institucionales, Agustín Landau; el subgerente de Deporte Comunitario y Escolar, Federico Rodríguez; y el coordinador de Deportes de Combate, Omar Gutiérrez. Además, el cuerpo médico del organismo provincial acompañó la jornada y brindó asistencia a los participantes.

También participaron Damián Gigliotti, presidente de la Federación de Taekwondo Olímpico de Chubut, y el maestro José Ignacio Carbonell, creador de la escuela de taekwondo de Puerto Madryn y formador de entrenadores de la disciplina. El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, acompañó parte de la actividad.

Los ganadores de cada categoría y clasificados a la instancia nacional fueron:

Femenino

Hasta 44 kg: Simona Silva Gaetan.

Hasta 50 kg: Isabella Villalba.

Hasta 56 kg: Paris Di Bartolo.

Hasta 62 kg: Mía Loreley Harris.

Masculino

Hasta 46 kg: Genaro Vásquez Giannoncelli.

Hasta 52 kg: Tomás Catalán.

Hasta 58 kg: Fermín Gonzalo.

De esta manera, quedaron definidos los representantes chubutenses que viajarán a Mar del Plata para competir en la instancia nacional, formando parte de la delegación provincial en una nueva edición de los Juegos Evita.