El taekwondo tiene los clasificados para los Juegos Evita Nacionales

Este sábado se desarrolló en el Gimnasio municipal Nº 1 de Puerto Madryn la instancia provincial de Taekwondo de los Juegos Evita, organizada por Chubut Deportes.
La competencia reunió a jóvenes representantes de distintos puntos de la provincia, quienes buscaron la clasificación a los Juegos Evita Nacionales, que se disputarán del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata.
En representación de Chubut Deportes estuvieron el gerente de Relaciones Institucionales, Agustín Landau; el subgerente de Deporte Comunitario y Escolar, Federico Rodríguez; y el coordinador de Deportes de Combate, Omar Gutiérrez. Además, el cuerpo médico del organismo provincial acompañó la jornada y brindó asistencia a los participantes.
También participaron Damián Gigliotti, presidente de la Federación de Taekwondo Olímpico de Chubut, y el maestro José Ignacio Carbonell, creador de la escuela de taekwondo de Puerto Madryn y formador de entrenadores de la disciplina. El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, acompañó parte de la actividad.
Los ganadores de cada categoría y clasificados a la instancia nacional fueron:
Femenino
- Hasta 44 kg: Simona Silva Gaetan.
- Hasta 50 kg: Isabella Villalba.
- Hasta 56 kg: Paris Di Bartolo.
- Hasta 62 kg: Mía Loreley Harris.
Masculino
- Hasta 46 kg: Genaro Vásquez Giannoncelli.
- Hasta 52 kg: Tomás Catalán.
- Hasta 58 kg: Fermín Gonzalo.
De esta manera, quedaron definidos los representantes chubutenses que viajarán a Mar del Plata para competir en la instancia nacional, formando parte de la delegación provincial en una nueva edición de los Juegos Evita.