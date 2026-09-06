La CAI le rindió un emotivo homenaje a Ariel Zárate

La entidad “azzurra” recordó con un torneo de básquet a su capitán de la categoría U21, quien falleció en agosto último.

En la jornada de este sábado, la Comisión de Actividades Infantiles vivió una tarde muy especial y emotiva, en la que el básquet se convirtió en el punto de encuentro para recordar y homenajear a Ariel Zarate, capitán de la categoría U21 y quien falleciera en agosto último.

“Un gran compañero y una gran persona, cuyo recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros”, reza el comunicado enviado por el Departamento de Prensa de la entidad “azzurra”.

“Fue una jornada cargada de emociones, recuerdos y afecto, compartida junto a la familia Zárate, amigos, compañeros y toda la familia del básquet.

Queremos agradecer a los clubes Gimnasia y Esgrima y Federación Deportiva por acompañarnos y ser parte de este sentido homenaje, y a todas las personas que se acercaron para compartir este momento tan especial. Ariel, nuestro capitán, siempre estarás presente entre nosotros. Por siempre en nuestros corazones”, finaliza el emotivo comunicado emitido por Comisión de Actividades Infantiles.