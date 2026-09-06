Se impuso de local por 1-0 ante Estudiantes con gol de Ronaldo Martínez, quien marcó su primer tanto con la camiseta del “Fortín”.

Vélez ganó y se acerca a la punta de la tabla anual

Vélez Sarsfield derrotó este sábado de local por 1-0 a Estudiantes de La Plata en la continuidad de la 8ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio José Amalfitani de Liniers, contó con el arbitraje de Pablo Dóvalo, y el gol del encuentro, corrió por cuenta de Ronaldo Martínez, quien de esa manera, anotó su primera conquista con la camiseta de la v azulada.

Con ese resultado, Vélez comparte el primer lugar de la zona A con Gimnasia de Mendoza e Instituto de Córdoba -un partido menos- con 16 puntos, mientras que Estudiantes, marcha 13º con solo 7 unidades. Además, el elenco que conduce Guillermo Barros Schelotto, quedó a un punto de la cima en la tabla anual con 44 puntos, donde mandan Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors, los dos con 45 y con un juego menos. El “Pincha” quedó séptimo con 38.

El primer tiempo fue muy complicado para el conjunto platense. Vélez tomó el control del partido, encontró espacios y generó varias situaciones de peligro frente al arco defendido por el uruguayo Fernando Muslera.

Cuando parecía que el local no podía aprovechar sus chances, llegó el único gol de la noche. En el cierre de la primera mitad, Thiago Silvero habilitó a Martínez, quien definió dentro del área chica para establecer el 1 a 0.

Minutos antes, Vélez había tenido la posibilidad de abrir el marcador desde el punto penal. Simón Escobar buscó un contacto dentro del área y el juez del partido sancionó la infracción, pero el VAR llamó al árbitro para revisar la jugada. Después de observar las imágenes, Dóvalo decidió dar marcha atrás con su decisión.

Estudiantes se fue al descanso con una actuación para el olvido y la necesidad de cambiar completamente su imagen durante el complemento.

En los minutos finales, el “Pincha” tuvo la pelota y mostró mayor empuje, pero careció de claridad para inquietar a Vélez. La única ocasión destacada llegó a través de Eric Meza, aunque no fue suficiente para alcanzar la igualdad.