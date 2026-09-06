San Lorenzo volvió a la victoria ya sin Néstor "Pipo" Gorosito

El “Ciclón”, con Walter Perazzo como DT interino, se impuso de local 1-0 a Talleres. El gol lo marcó Alexis Cuello.

San Lorenzo de Almagro, que en los últimos días despidió al DT Néstor Gorosito, regresó este sábado a la victoria en el torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El “Ciclón”, bajo la conducción técnica interina de Walter Perazzo, le ganó de local por 1-0 a Talleres de Córdoba, equipo que presentó el debut de Omar De Felippe como su nuevo entrenador, tras el alejamiento de Jorge Sampaoli.

El partido, que se jugó en el estadio Pedro Bidegain, en el Bajo Flores y que correspondió a la zona A, tuvo el arbitraje de Fernando Echenique, y el gol lo marcó Alexis Cuello, a los 18’ del complemento.

Durante los primeros 45 minutos de acción en el partido hubo pocas chances para destacar en ambos conjuntos. Aunque Talleres pareció ser algo más profundo, tampoco lastimó por demás al “Ciclón” que pareció tener el juego controlado en todo momento.

Si quedó claro por las imprecisiones de ambos equipos la condición en la que se encuentran dentro del torneo. En la segunda mitad, una jugada clave perjudicó la labor del visitante. Luego de un par de avisos de larga distancia con remates que invitaban a pensar que Talleres buscaría algo más, Matías Galarza cometió una falta en la mitad de la cancha que le valió su segunda amonestación: el visitante quedó con uno menos a los 13.

El local aprovechó eso de inmediato en una jugada de pelota parada. El centro cayó desde la derecha y tras un intento fallido de tijera de Ignacio Perruzzi llegó el cabezazo de Danilo Arboleda a quemarropa sobre Ezequiel Unsain. El de Alcaraz consiguió desviar con la mano, pero la pelota siguió su curso hacia el arco y allí apareció Alexis Cuello para impulsar de cabeza y asegurar el 1-0 parcial a los 18 minutos.

Con el correr de los minutos el equipo local buscó ampliar la ventaja, pero se encontró con buenos cierres defensivos de la visita y las intervenciones de Unsain, lo que envalentonó al visitante y le permitió contar con los remates de larga distancia de Valentín Depietri y el ingresado Giovanni Baroni, aunque en ambos casos respondió bien José Devecchi.

Sobre la media hora de la segunda mitad llegó una cuestionable jugada: tras un buen avance la pelota llegó a la posición de Manuel Insaurralde, que enganchó dentro del área y pareció recibir la falta de Valentín Fascendini, pero el árbitro no lo vio así y no sancionó, ni lo corrigió el VAR, por lo que el “Azulgrana” no pudo buscar el segundo gol.

Sobre el final del partido, ya con el encuentro prácticamente liquidado, Enzo Salas tuvo una excelente chance para sentenciar el juego. El atacante se escapó por el costado izquierdo y llegó al área, en donde enganchó ante su marcador para definir al ángulo superior derecho, pero lo hizo desviado. Aunque se perdió esa chance, San Lorenzo pudo festejar.

El triunfo llevó a San Lorenzo a los 10 puntos, con los que ahora está noveno por su diferencia de gol, que lo ubica por detrás de Unión e Independiente. Talleres, por su parte, está último con cinco unidades y así terminará la fecha.

En la próxima jornada, el equipo Azulgrana, que espera por la llegada del entrenador Rubén Insúa, deberá visitar a Independiente el domingo 13, desde las 19:15; mientras que a los cordobeses les tocará enfrentarse con Unión el sábado 12, desde las 20.