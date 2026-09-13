Franco Colapinto terminó séptimo en Madrid

El piloto argentino, con Alpine, sumó seis puntos para la escudería francesa. El vencedor del Gran Premio de Fórmula 1 fue el italiano Andrea Kimi Antonelli.

El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, finalizó este domingo en el séptimo puesto durante el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se corrió en el nuevo circuito callejero de Madring, en Madrid.

La victoria quedó para el italiano y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes.

Colapinto había arrancado desde la novena ubicación y protagonizó una excelente largada, en la que consiguió superar a Liam Lawson y Oscar Piastri para avanzar rápidamente al séptimo lugar.

Los problemas de Lewis Hamilton, quien luego abandonó por inconvenientes en los frenos, incluso le permitieron escalar momentáneamente hasta el sexto puesto.

Sin embargo, el piralense comenzó a sufrir con sus neumáticos medios y Lawson logró recuperar la posición.

La carrera tuvo un momento determinante en la vuelta 15, cuando el abandono de Lance Stroll provocó un Virtual Safety Car. Alpine aprovechó la neutralización para llamar al argentino a boxes y colocarle neumáticos duros.

Colapinto regresó a pista en el décimo lugar y desde entonces sostuvo un fuerte ritmo, primero alejándose de Arvid Lindblad y posteriormente acercándose a Gabriel Bortoleto.

Después de varias vueltas detrás del brasileño, consiguió superarlo en el giro 48 y avanzó en el clasificador.

Al mismo tiempo tuvo que defenderse de Piastri, que venía desde atrás con neumáticos más nuevos. El argentino logró contener al McLaren e incluso construir una diferencia que le permitió afrontar con tranquilidad las últimas vueltas.

La estrategia terminó de favorecerlo sobre el cierre, cuando Pierre Gasly ingresó finalmente a boxes y Colapinto quedó definitivamente en el séptimo puesto. De esta manera, el piloto argentino cruzó la bandera de cuadros dentro de la zona de puntos y sumó seis unidades para Alpine.

La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, quien se convirtió en el primer ganador de un Gran Premio de Fórmula 1 en el nuevo circuito madrileño.

Lando Norris había largado desde la pole position y dominó durante el comienzo, pero el Virtual Safety Car alteró las estrategias y perjudicó al piloto de McLaren.

Charles Leclerc heredó entonces el liderazgo, aunque todavía debía realizar su detención obligatoria. El monegasco permaneció al frente hasta las últimas vueltas, cuando ingresó a boxes y dejó el primer puesto en manos de Antonelli.

El italiano resistió hasta la bandera de cuadros y consiguió una nueva victoria para Mercedes.

Max Verstappen terminó segundo y Norris completó el podio en la tercera posición. Leclerc fue cuarto, George Russell quinto y Liam Lawson sexto.