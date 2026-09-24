Felipe Inyaco: "la idea es jugar con mucha energía e intensidad"

Felipe Inyaco es una de las caras nuevas que se incorporó a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, con miras a la Liga Nacional de Básquet, que arrancará este lunes.

Luego de estar cinco años en Obras Sanitarias, este escolta de 24 años y 1,92 metro de estatura, se apresta a jugar por primera vez con los colores del “Verde”, institución que viene de coronarse campeón de la LNB por segunda vez en su historia.

Después del entrenamiento que el plantel realizó este jueves, el también jugador de la selección de Chile, mantuvo su primer contacto con El Patagónico.

Inyaco habló de sus expectativas en su nuevo equipo, de tener como compañero a su compatriota Sebastián Carrasco y del trabajo que se está llevando a cabo con miras al partido del lunes ante Lanús.

“Estoy muy contento, los chicos me recibieron muy bien. Es un grupo muy sano, muy unido. Y contento también de poder compartir equipo con Seba, que la temporada pasada la rompió, en un año histórico para Gimnasia”, sostuvo.

El jugador nacido en Penco, provincia de Concepción, también se refirió a cómo se dio su llegada al último campeón de la Liga Nacional. “Tenía contrato un año más en Obras y salió la noticia de que iban a vender la plaza. Desde ese instante, empezamos a ver el mercado. Gimnasia me había hablado y, obviamente, fue lindo que se dé la posibilidad de que jugáramos juntos con Seba acá”, afirmó.

En ese sentido, Inyaco argumentó lo que representa tener de compañero a Sebastián Carrasco, el base que en la pasada temporada fue el MVP -Jugador Más Valioso- de la final que Gimnasia le ganó a Quimsa de Santiago del Estero.

“Desde hace varios años venimos compartiendo en la Selección, desde las inferiores también, así que estoy contento, porque es un amigo. Cuando se dio la posibilidad, en Chile se hablaba de que podía pasar y a nosotros también nos entusiasmaba la idea”, explicó.

En cuanto a los objetivos que tiene por delante, el ex “Tachero” afirmó: “Este año es un desafío importante para mí, porque salgo de Obras, donde estuve cinco años, y es importante también porque Gimnasia viene de salir campeón y la idea es repetir lo que se hizo el año pasado”.

Por otro lado, Inyaco adelantó cómo va a jugar este Gimnasia que se armó para volver a ser protagonista. “Por lo que estamos entrenando, la idea del coach es jugar con mucha energía e intensidad los cuarenta minutos, tratar de mantener la rotación larga, que es la idea principal, porque somos un equipo joven y tratamos que esas sean nuestras características principales”, aseguró.

Felipe Inyaco también recordó cómo le fue contra Gimnasia cuando le tocó enfrentarlo. “Creo que tengo récord negativo, ya que el año pasado salimos 0-2 y en los anteriores nos ganaron un playoff. Hace como tres años nos ganaron la final de la Copa Súper 20, así que venía un poco mal”, confesó.

Asimismo, se refirió a lo que espera del apoyo de la gente, en un Socios que se hace sentir ante cualquier rival de la competencia. “La verdad que es una locura. Cuanto te tocaba venir a jugar acá, como ese playoff, no sé si estaba lleno como en la final de la temporada pasada, pero la gente se hace sentir acá y sabemos que es una de las localías muy fuertes en la Liga”, sentenció.