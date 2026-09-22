Dato: "el objetivo es construir la mejor versión del equipo"

El alero de Gimnasia será uno de los capitanes en esta nueva temporada de la LNB.

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia cumplió este martes un nuevo día de entrenamiento, con miras al partido del lunes ante Lanús por el comienzo de la Liga Nacional de Básquet.

El elenco que dirige Pablo Favarel trabajó con 14 jugadores y, tras la práctica, Martiniano Dato, uno de los jóvenes capitanes que tiene el equipo, dialogó con El Patagónico.

El alero paranaense, de 22 años, se apresta a jugar su cuarta temporada con la camiseta del “Verde” y habló de sus expectativas, del equipo que se ha conformado y de los objetivos para esta nueva edición de la LNB.

- ¿Con qué expectativas esperás el inicio de la Liga Nacional?

Las expectativas son muy buenas. Este año conformamos un plantel con un promedio de edad bastante bajo, respecto del año anterior. Somos chicos con muchas ganas, nos llevamos todos bien afuera de la cancha y eso es muy importante. La vara el año pasado quedó alta, pero el objetivo todos los años es llegar y construir la mejor versión posible del equipo.

- ¿Cómo ha sido el trabajo que realizaron en la pretemporada?

La pretemporada fue muy intensa. Lucio (Maldonado), el preparador físico nuevo, llegó con muchas ganas, con mucha energía y tecnología nueva que, por ahí, algunos no estábamos acostumbrados a usar. Fue muy intensa. Empezamos a construir desde temprano, se sumaron los chicos que estaban con las selecciones y Pablo (Favarel) también. Creo que fue muy buena, fueron cuatro o cinco semanas de engranar a los compañeros nuevos. Ellos tienen muchas energías y ganas. Gracias a eso, se hizo fácil el acople.

- ¿Qué rescatás de la exitosa gira que el equipo realizó en Puerto Aysén?

La gira fue muy buena. Los partidos fueron muy duros. Algunos de los chicos habían llegado hacía dos o tres días, y estaban recién entrando en la dinámica nuestra, pero fue muy bueno. El rival Leones era un equipo muy físico, y nos sirvió un montón para seguir construyendo el camino que estamos haciendo para lo que queremos lograr.

¿Qué significa para vos ser uno de los capitanes del equipo?

Primero, siento un orgullo representar a mis compañeros. Significa dar el ejemplo y estar apoyándolos todo el tiempo. Es algo que me sale natural. Entonces no necesito forzarlo, sino seguir siendo el “Marti” que todos conocen. Es un orgullo, una responsabilidad también que quiero llevar con mucho respeto. No sé si me lo esperaba tan joven. Sí sé que mi personalidad es un poco extrovertida y eso es lo que los capitanes suelen tener. Tampoco sé si estoy preparado o no; les pedí a los chicos que me ayuden y me acompañen, que entre todos vamos a lograr un gran equipo y vamos a hacer una buena temporada.

- ¿Cómo tiene que estar el equipo para afrontar la Liga Nacional y luego la Champions?

La pretemporada fue muy intensa en cuanto a lo físico. Sabemos que tenemos doble competencia y que el calendario es un poco más cargado de partidos. Así que le estuvimos dando mucho énfasis al físico, tenemos que prepararnos y saber que no queremos regalar ningún partido ni competencia. Si nos toca viajar, jugar la Champions y quedarnos de gira y a los dos días jugar de nuevo con la Liga Nacional, sabemos que queremos ganar todos los partidos. Vamos a salir a ganar y a competir en todos los juegos, sin regalar ninguno. Obviamente que son muchos deseos, no siempre se juegan esas instancias. Estamos en un momento importante del club, tomándolo con mucha responsabilidad y trabajo.

- ¿Cómo te imaginás el primer juego ante Lanús?

Creo que será un partido muy duro. Lanús armó un equipo para pelear arriba, pero nosotros también tenemos lo nuestro. Venimos trabajando hace mucho, tenemos buena base. Los chicos que llegaron lo hicieron muy bien. Entonces, creo que tendremos que llevarlo minuto a minuto.

- Fuiste elegido el Mejor Jugador Joven de la temporada y luego campeón de la Liga. ¿Con qué soñás ahora?

Lo del año pasado fue tremendo, porque no me lo esperaba. Lo que logramos fue algo increíble y yo, sin mis compañeros, no hubiese podido rendir de tal manera para que me den el reconocimiento. En lo personal me puse la vara alta, espero poder llevarla bien a esa linda presión que me puse. Uno sueña con superarse año a año, la idea es esa, igualarlo, pero siempre tratar de ir por más.