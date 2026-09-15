Gimnasia regresó al trabajo, ya con la mente puesta en Lanús

El plantel entrenó este martes con doce jugadores. Jesús Centeno, con un esguince en el tobillo izquierdo, tiene para un mes de recuperación.

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia reanudó este martes sus entrenamientos en el Socios Fundadores. El equipo que conduce el rosarino Pablo Favarel, trabajó en horas de la mañana con doce jugadores, ya con la mente puesta en su debut del 28 de este mes por una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquet y ante Lanús, en condición de visitante.

A excepción de Jesús Centeno, quien tiene para un mes de recuperación, los que se entrenaron fueron Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Marcos Chacón, Valentín Forestier, Carlos Rivero, Sebastián Carrasco, Felipe Inyaco, Obi Okafor y los juveniles Gino Balbo, Segundo Lasarte, Natalio Santacroce y Ciro Melo.

Además, se reincorporó el preparador físico Lucio Maldonado, quien no pudo ir con el plantel a la exitosa gira que el equipo realizó en Puerto Aysén, donde Gimnasia se impuso dos veces ante Los Leones de Quilpué, el campeón del básquet chileno.

Tras la práctica realizada este martes, en diálogo con El Patagónico, Favarel brindó un balance de lo que fue la gira por el sur de Chile y dio un panorama de cómo se encuentra el equipo.

“En el segundo partido fuimos sólidos los 40 minutos y eso marca que el equipo, de un partido a otro, creció, mejoró. Ese era el objetivo”, analizó el entrenador de actual campeón de la LNB.

- ¿Qué balance te dejaron estos dos partidos jugados en Puerto Aysén?

El balance es sumamente positivo. Vi un montón de cosas que me gustaron del equipo en los dos costados de la cancha. Me parece que el segundo tiempo del primer partido, no estuvimos defensivamente en el nivel que queremos estar y eso generó que la ventaja que teníamos, la perdiéramos y terminamos jugando suplementario. En el segundo partido fuimos sólidos los 40 minutos y me parece que eso marca que el equipo, de un partido a otro, creció, mejoró y ese era el objetivo. Obviamente queríamos ganar, pero lo importante es mejorar como equipo, jugar mejor y seguir construyendo para el 28, así que muy conforme.

- ¿Cómo llegó el plantel luego de la gira?

En óptimas condiciones. Solamente tuvimos la mala fortuna del esguince de tobillo de Jesús Centeno, que es un jugador importante en este momento porque nos está permitiendo subsistir ante la carencia del puesto de cinco, ya que todavía no completamos ese lugar. Lamentablemente, no pudo estar en el segundo partido y en esta semana de entrenamiento.

- A dos semanas del comienzo de la Liga, ¿te preocupa no tener el pívot titular?

Estamos trabajando muy duro con la dirigencia para tener al pívot acá lo antes posible. Así que llegará cuando se dé el momento. Mientras tanto, tenemos que estar muy afilados para que cuando llegue, solamente tenga que incorporarse, sumar trabajo y nosotros ya estemos preparados para competir. Nosotros queremos empezar con Amar Sylla. Si llegamos a ver si la cosa se dilata, veremos qué hacemos. La opción número uno es él. Si no, tendremos que buscar otra opción hasta que se dé lo de Amar.

- En líneas generales, te gustó mucho el equipo.

Me gustó. Somos un equipo que tiene muchas variantes en ataque, que tiene posibilidad de jugar diversas situaciones tácticas ofensivamente, porque hay varios jugadores con gol. Y después en defensa, ser sacrificados y que los chicos entiendan que, a través de la energía y la identidad, tenemos que construir una energía en intensidad y lograr una identidad defensiva agresiva.

- ¿Por qué se dio semejante diferencia en el segundo juego ante Los Leones?

Me parece que el primer partido también fue un llamado de atención, de que no lo habíamos hecho lo suficientemente bien. Los jugadores hicieron ajustes de un partido a otro, algunas cuestiones tácticas las modificamos de acuerdo a los mejores anotadores de ellos, y defensiva y ofensivamente hicimos un partido completo los 40 minutos y no solamente un rato.

- ¿Cómo va a seguir el trabajo?

Esta semana entrenamos hasta el viernes, inclusive. Después nos reincorporamos el lunes y hasta el partido con Lanús no paramos más.

- ¿Qué podés decir de Lanús, el rival que tendrán en el debut?

Se reforzó, en relación al equipo que ascendió. Sabemos que continúan algunos, pero principalmente llevó a jugadores de jerarquía establecidos en la Liga Nacional y con un recorrido, como Juan Brussino y Fabián Ramírez Barrios. También completó su grupo de extranjeros. Ya jugaron un amistoso y van a jugar otro más. La próxima semana tenemos que empezar a afinar detalles, con respecto a lo táctico de Lanús. Mientras tanto, seguimos trabajando y tratando de mejorar.

- ¿Y la formación para el debut será la misma que utilizaste en los amistosos en Chile?

Me gustó que esa formación hiciera un ajuste de un partido a otro. Estuvo más sólida cuando le di la segunda oportunidad. Tengo un montón de jugadores que vienen del banco y pueden ser titulares y, lo más trascendente de todo, es que el que venga de atrás acepte su rol, y el que esté adelante, sepa que en cualquier momento puede venir de atrás también. Somos un equipo largo y eso a mí me da más herramientas a la hora de construir un equipo sólido. De acá al 28, seguiremos entrenando, probando combinaciones y la que sienta que es la más competitiva, va a empezar.

- ¿Qué te pareció el convenio que firmaron Gimnasia y EMBA de Puerto Aysén?

Me parece buenísimo, porque ayuda a las dos organizaciones. A Gimnasia le viene muy bien el acuerdo al que llegaron y también a EMBA, que es un club incipiente, creciendo en el básquet chileno y con intención de empezar a mezclarse en el básquet profesional. Me parece que Gimnasia tiene los profesionales en la dirigencia y en la gerencia como para capacitarlos también.