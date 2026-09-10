Este jueves en el Polideportivo 21 de Abril de Puerto Aysén habrá duelo de campeones. El primer amistoso dará comienzo a las 20:30.

Gimnasia se prueba en Chile con Los Leones de Quilpué

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, quien es el último campeón de la Liga Nacional de Básquet, afrontará este jueves su primer-de dos- juegos amistosos ante Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué, el defensor del título de Chile.

El partido, que se jugará en el Polideportivo 21 de Abril de Puerto Aysén y que se denomina Copa Fraternidad 2026, dará comienzo a las 20:30 y se podrá ver por YouTube a través del canal del club Gimnasia.

El elenco, que dirige Pablo Favarel, tendrá así su primera prueba de fuego de cara al 28 de este mes, día en que el “Verde” hará su debut de visitante ante Lanús.

En ese contexto, el DT rosarino podrá contar para este primer juego con los siguientes doce jugadores: Emiliano Toretta, Martiniano Dato -ambos flamantes capitanes-, Marcos Chacón, Carlos Rivero, Obi Okafor, Valentín Forestier, Sebastián Carrasco, Felipe Inyaco, y los juveniles Jesús Centeno, Natalio Santacroce, Gino Balbo y Segundo Lasarte.

Restan que se sumen el pívot Amar Sylla y el ala pívot Anyelo Cisneros.

Favarel estará acompañado por sus dos asistentes Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik, el preparador físico Gonzalo Valdez -que viajó en lugar de Lucio Maldonado-, el kinesiólogo Tomás Ruarte y el utilero Marcelo Guitín.

Además, el plantel que se encuentra en Chile se completa con el mánager Néstor Cháves y el jefe de equipo Alejandro Paincho; Ariel Warchomika y Santiago Solla -ambos de Prensa Gimnasia-, mientras que en las próximas horas, se espera por el arribo de Pablo Ivanoff, presidente de la entidad “mens sana”.

Cabe destacar que luego de este primer amistoso, Gimnasia tendrá el viernes desde las 17 una clínica deportiva, mientras que el sábado se jugará el segundo y último amistoso ante el mismo rival.

Por su parte, Leones de Quilpué de la Región de Valparaíso, campeón del torneo Apertura de Chile, tiene como entrenador al español Guillermo Frutos, exasistente técnico del Real Madrid.

El plantel “felino” se encuentra conformado por los siguientes jugadores: Darrol Jones, Danko García, Guillermo Vergara, Nicolás Rebolledo, Benjamín Herrera, Joaquín Saavedra, Sergio Mijares, Key Jaylen, Eduardo Lugo, Ty Jones, Perkins Kingsley y Henry Seketoure.

Cabe destacar que a nivel internacional, Gimnasia afrontará la Basketball Champions League Americas, mientras que el conjunto chileno, disputará la Liga Sudamericana.