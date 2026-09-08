Además de Dato, Toretta también será capitán

De cara a la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquetbol, Martiniano Dato y Emiliano Toretta fueron designados como los nuevos capitanes de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. La decisión fue comunicada por las redes sociales oficiales del club desde Puerto Aysén, Chile, donde el equipo se encuentra realizando su preparación.

La elección de Dato y Toretta -la pasada temporada estuvieron Mauro Cosolito y Federico Grun- representa un reconocimiento a su compromiso con el equipo y los posiciona como dos de las principales voces del plantel dentro y fuera de la cancha.

La preparación en tierras chilenas tendrá además dos compromisos amistosos importantes. Gimnasia se enfrentará a Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué este jueves y el sábado, encuentros que servirán para continuar ajustando detalles y darle rodaje al equipo antes del inicio de la Liga Nacional, que iniciará el próximo 28 de este mes.

SEGUNDA PRACTICA

Mientras tanto, el campeón de la Liga Nacional realizó este martes en el Polideportivo 21 de Abril de Puerto Aysén, Chile, su segundo día de entrenamiento, que corresponde a la cuarta semana de pretemporada.

En ese contexto, los jugadores que se encuentran trabajando en el país vecino, son los locales Sebastián Carrasco y Felipe Inyaco, más Emiliano Toretta y Martiniano Dato -ambos capitanes-, Marcos Chacón, Carlos Rivero, Valentín Forestier, Obi Okafor, y los juveniles Jesús Centeno, Natalio Santacroce, Segundo Lazarte y Gino Balbo.

Para completar el equipo, restan que se sumen el pívot senegalés Amar Sylla y el ala pívot venezolano Anyelo Cisneros, quien se incorporará al equipo recién en el mes de noviembre.

LA FELICIDAD DE CARRASCO

“Contento de estar un año más en Gimnasia, un club histórico de la Liga de Argentina. Ya después de un año, me siento bastante cómodo con la ciudad, el equipo, el staff, con el cuerpo técnico. Creo que lo que logramos la temporada pasada fue algo histórico, y algo muy lindo que está en los recuerdos de todos”, destacó Carrasco en conferencia de prensa realizada este lunes por la tarde.

El MVP de la última final de la LNB, agregó: “Queremos ir por el mismo camino. Sabemos que repetir lo que sucedió es algo complejo, pero lo vamos a buscar nuevamente. Queremos ir mejorando día a día. Creo que la gente de Comodoro tiene que estar tranquila porque nosotros vamos a hacer el trabajo día a día. Después, podes ganar o no, pero nosotros lo vamos a buscar y vamos hacer todo lo necesario para obtener buenos resultados. Así que estoy feliz de estar un año más allá, quiero poder aprovecharlo de la mejor forma y también motiva estar con un chileno, con Felipe que llegó y creo que será una temporada divertida por ese lado”, sostuvo.

Gimnasia realizará este miércoles una nueva práctica ya pensando en el primer duelo amistoso con Leones, a quien enfrentará primero este jueves a las 20 y luego el sábado, a partir de las 20:30.

Foto: Prensa Gimnasia