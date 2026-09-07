Martiniano Dato es el nuevo capitán de Gimnasia

Lo confirmó este lunes el alero entrerriano en las redes sociales del campeón de la Liga Nacional de Básquet, que se encuentra en Chile.

El entrerriano Martiniano Dato fue confirmado este lunes como el nuevo capitán de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que se alista para una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquet.

El alero, que se prepara para jugar su tercera Liga con los colores del “Verde”, tendrá el privilegio de ser el capitán, de un Gimnasia que este año lo tendrá como defensor del título, además de jugar en diciembre la primera fase de la Basketball Champions League Americas (BCLA).

Dato, quien se sumó al club en la temporada 2023/2024, será el puente entre el entrenador y los jugadores, asumiendo un rol de liderazgo tanto adentro como fuera de la cancha, algo que en la última campaña hicieron Mauro Cosolito y Federico Grun, quienes ficharon para jugar en Platense.

“Tengo el orgullo de comunicarles que voy a ser el capitán del “Verde” para esta temporada, y decirles que nos sigan apoyando como lo vienen haciendo, que nosotros vamos a dar todo por ustedes adentro de la cancha”, expresó el joven jugador de 22 años en la red social de Facebook del club Gimnasia.

Por otra parte, el plantel de Gimnasia inició este lunes en Puerto Aysén, su preparación con miras a los dos amistosos que jugará ante el campeón chileno Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué.

Los jugadores que se encuentran para los juegos de preparación son: Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Valentín Forestier, Carlos Rivero, Sebastián Carrasco, Felipe Inyaco, Obi Okafor, y los juveniles Jesús Centeno, Natalio Santacroce, Gino Balbo y Segundo Lasarte.

Además, están en Chile el entrenador Pablo Favarel, sus asistentes técnicos Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik, el preparador físico Gonzalo Valdez, el kinesiólogo Tomás Ruarte y el utilero Marcelo Guitín.

También se encuentran con la delegación “mens sana”, el manager Néstor Chaves, el jefe de equipo Alejandro Paincho y los integrantes del Departamento de Prensa del Club Ariel Warchomicka y Santiago Solla. Este viernes se sumará Pablo Ivanoff, presidente de Gimnasia y Esgrima.

Los amistosos ante Leones se jugarán este jueves -a las 20- y el sábado desde las 20:30. Además, la agenda en Puerto Aysén incluirá una clínica deportiva, prevista para el viernes, como parte de las actividades que llevará adelante la institución durante su estadía en territorio chileno.

Los dos encuentros amistosos podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de Gimnasia.