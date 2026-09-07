La Gimnasia Rítmica realizó el segundo Torneo Provincial en el Municipal 1

El certamen fue organizado por la escuela de rítmica Olas del Sur, con el apoyo del Ente Comodoro Deportes.

En el Gimnasio municipal Nº1, se llevó adelante el 2º Torneo Provincial de Gimnasia Rítmica organizado por la escuela comodorense Olas del Sur con la asistencia de delegaciones de diversas localidades de la región, entre ellas: Rítmica Madryn (Puerto Madryn), Escuela de Gimnasia GyF (Caleta Olivia) y el organizador Club Olas del Sur (Comodoro Rivadavia).

En el evento las atletas realizaron diversas coreografías en diferentes categorías y modalidades, en tanto que el acto inaugural estuvo encabezado por el director General de Deportes Martín Gurisich, la organizadora comodorense Cecil Malino, entre otras referentes, instructoras y juezas de la disciplina.

Cecil Malino, a cargo de la escuela de gimnasia rítmica Olas del Sur, agradeció la presencia de las delegaciones que llegaron a Comodoro, y destacó el acompañamiento de las familias de las atletas.

“La expectativa más grande que tenemos es que las chicas puedan pasar un buen momento y que esta disciplina se pueda conocer mucho más en la provincia. Somos pocas escuelas y nuestro objetivo es poder generar más. Muchas gracias a la Municipalidad que siempre es impecable en lo que organizan”, declaró Malino.

Martín Gurisich, director General de Deportes reconoció la labor de la profesora Cecil Malino “porque sabemos lo que cuesta organizar un torneo, el trabajo que hacen los profes, a los padres que trabajan mucho para que esto se pueda realizar. Agradecer a Cecil por empujar esta actividad y hacerla crecer, a los jueces, las delegaciones, a las atletas y a los padres que acompañan siempre. Ese es el deporte que nosotros promovemos”.

Foto: Prensa Comodoro Deportes