"Mi meta es debutar como profesional y en algún momento pelear por un título"

La esquelense Milagros González se presentará en el semifondo del Festival “Aguante Corazón, que hay Boxeo” frente a Rebeca Chiquichano.

La boxeadora amateur, Milagros González, viene transitando un año realmente muy parejo, con mucha continuidad en sus presentaciones y un crecimiento en su boxeo, desde que la entrena y conduce en su rincón, Rodrigo Peláez.

La púgil esquelense formará parte del festival denominado “Aguante Corazón, que hay Boxeo” enfrentando en el semifondo de la velada a Rebeca Chiquichano, en una pelea que en la previa se muestra muy “picante” y “explosiva”, que se realizará el 25 de septiembre, en el gimnasio “Héroes de Malvinas” de Playa Unión.

En un alto de su trabajo, “Mili” se prestó a la charla con el área de Prensa de Chubut Deportes.

“Desde que empecé con Rodrigo he notado un gran cambio en el entrenamiento, en mis desplazamientos arriba del ring, he podido sumar varias peleas seguidas y, es como que mi carrera, mejoró bastante este último tiempo” afirmó.

“Antes se me hacía difícil pelear en mi ciudad porque no había rivales cerca, no tenía los recursos, pero ahora la verdad que mi actual entrenador se mueve bastante y el 9 de octubre peleo con una rival que viene de Florencia Varela, acá en Esquel”.

TRES EN UNO

“Por suerte y gracias a Dios, se viene un mes con tres peleas seguidas, el 11 de septiembre lo hago con una chica de Neuquén, después en Playa Unión con Rebeca Chiquichano, y el 9 de octubre acá, con Belén Otero. Son tres combates con rivales con muy buenos resultados y mucho potencial, pero nos estamos preparando para dar buenos espectáculos, más allá del resultado voy a dejar todo arriba del ring”.

“Fundamentalmente cambió mucho mi manera de entrenar, antes de estar con Rodrigo, yo no corría más de 5 kilómetros, y ahora por ejemplo corrí 21k, eso es una muestra que he logrado resistencia, también en el trabajo del gimnasio he mejorado la potencia, siento que mi pegada es mejor y, viajar al gimnasio de “Látigo” Coggi, me hizo mejorar en lo técnico, así que me voy afirmando cada vez más con mi boxeo para llegar adonde quiero estar”.

“Tenemos planeado saltar al profesionalismo pero hay que esperar un poco, creo que se podría dar el próximo año. Hay que ver ahora cuando es el nacional para sumar más experiencia, mejorar algunas cosas que me faltan, y para dar el salto hay que tener un equipo que te apoye en organizar los festivales, necesitas los contactos, necesitas muchas cosas, así que vamos a ir viendo y hablando para cuando sea el momento. Como amateur ya terminé una licencia, tengo 38 peleas, así que vamos bien, sobre fin de año seguramente habré superado las 40”, aseguró.

“Es un momento muy bueno en mi vida, tanto en lo personal como en lo deportivo. Ya estoy por terminar el secundario, empecé a trabajar, y tengo metas como ser profesional, pelear por un título y representar a mi país, pero todo tiene su tiempo, hay que cumplir etapas”.

En el final dejó su agradecimiento a “Chubut Deportes, Lotería, Subsecretaría de Deportes, Parilla La Montaña, y algunos particulares que siempre colaboran conmigo. Les agradezco de corazón a todos los que en esta etapa de amateur me ayudan, y los voy a tener muy presentes el día que dé el salto al profesionalismo”, culminó.