La “Academia” cayó de local 2-1 ante Atlético Tucumán por la 8ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

Racing perdió en el final, quedó último y encima se fue silbado

Racing Club quedó este domingo en el último puesto de la Zona B al caer de local 2-1 ante Atlético Tucumán por la 8ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio Presidente Perón, contó con el arbitraje de Pablo Echavarría. Lautaro Godoy abrió la cuenta para el “Decano”, empató Leonel Pérez para el local, y en tiempo de descuento, Ramiro Rodríguez desniveló para que así Atlético se vaya de Avellaneda con un agónico triunfo y deje al conjunto de Juan Pablo Vojvoda último en la zona y encima se retiró bajo una silbatina.

El partido tuvo un comienzo intenso y fue Atlético Tucumán el que logró sacar ventaja. Godoy apareció para marcar un verdadero golazo y poner al “Decano” 1-0 arriba.

Racing intentó reaccionar y tuvo una chance inmejorable para igualar, aunque Facundo Cambeses logró contener un penal discutido a Leandro Díaz.

La “Academia” continuó buscando el empate y consiguió encontrarlo durante el segundo tiempo.

Antes de llegar a la media hora del complemento, Leonel Pérez aprovechó una serie de rebotes dentro del área y consiguió marcar el 1-1 para Racing.

El gol significó un desahogo para el equipo local, que lo celebró con intensidad. Sin embargo, la igualdad no alcanzó para cambiar el rumbo del partido.

Atlético Tucumán siguió buscando espacios y tuvo su recompensa en el tramo final del partido.

Cuando parecía que el partido iba a terminar igualado, Ramiro Ruiz Rodríguez apareció para darle el triunfo al conjunto tucumano.

La jugada fue revisada por el VAR y, después de la intervención arbitral, el gol fue finalmente convalidado. Atlético Tucumán se quedó así con una victoria agónica por 2-1.

El resultado provocó el enojo de los hinchas de Racing, que despidieron al equipo con silbidos en el Cilindro de Avellaneda.

Con ocho fechas disputadas, Racing suma solamente cinco puntos y continúa en el último lugar de la Zona B. La diferencia con los puestos de clasificación comienza a ser cada vez más significativa.