Independiente se reencontró con el triunfo en Santiago del Estero

Independiente de Avellaneda volvió este domingo a la victoria en el torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol y lo hizo en condición de visitante.

El “Rojo” se hizo fuerte en Santiago del Estero y le ganó por 1-0 a Central Córdoba en el marco de la octava fecha de la Zona A.

El partido, que se jugó en el estadio Madre de Ciudades, contó con el arbitraje de Andrés Gariano, y el único gol del encuentro, lo marcó Leonardo Godoy.

En el primer tiempo, la visita fue superior y generó numerosas ocasiones de peligro, sobre todo en los pies de Felipe Tempone, para abrir el marcador, pero la falta de eficacia de cara al arco hizo que el partido se vaya al descanso en igualdad sin goles, aunque con la sensación de que el cuadro visitante podía romper el empate.

En el segundo tiempo, el desarrollo continuó de la misma manera y fue Leonardo Godoy quien convirtió el 1-0 con un remate de derecha tras un preciso pase de Mateo Pérez Curci por encima de la línea defensiva.

A los 27 minutos, nuevamente Tempone contó con dos situaciones claras de gol para ampliar la diferencia y darle tranquilidad al conjunto de Avellaneda. Sin embargo, el atacante de 20 años falló en ambas oportunidades y el resultado no sufrió modificaciones ante dos grandes respuestas del arquero local, Alan Aguerre.

Con este resultado, Independiente se repuso de la dura goleada recibida de local ante Gimnasia de Mendoza, puntero de la Zona A con 16 puntos, y alcanzó la quinta plaza de la tabla con 13, sumando su primer triunfo bajo el mando del entrenador Jadson Viera.

El “Ferroviario”, mientras tanto, alcanzó su cuarto partido consecutivo sin triunfo y quedó en la decimocuarta ubicación del certamen local con solamente 7 unidades, dos por encima del último, Talleres de Córdoba.