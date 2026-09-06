El “Canalla” ganaba con gol de Gastón Avila, pero en el final, apareció el “Zorro” Cóccaro para poner el 1-1 en el Gigante de Arroyito.

Newell's le empató el clásico a Central en el descuento

Rosario Central y Newell’s Old Boys igualaron este domingo 1-1 en un emotivo y atractivo clásico rosarino, que correspondió a la 8ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el Gigante de Arroyito, tuvo el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El “Canalla” abrió el marcador por intermedio de Gastón Avila en la etapa inicial. Pero en el final y el tiempo de descuento, apareció el “Zorro” Matías Cóccaro para poner las cosas 1-1.

Central parecía tener todo controlado y se encaminaba a quedarse con una victoria ante su eterno rival. A los 41’ del primer tiempo, Gastón Avila abrió el marcador luego de un tiro de esquina desde la izquierda. El defensor tomó la pelota en el aire y sacó una potente volea de zurda para poner el 1-0.

El local sostuvo la ventaja durante buena parte del encuentro y parecía tener encaminado el triunfo. Sin embargo, cuando se jugaban 48 minutos del segundo tiempo, apareció Matías Cóccaro para marcar el empate de Newell’s.

La jugada tuvo suspenso porque inicialmente se sancionó posición adelantada. Sin embargo, el VAR intervino y corrigió la decisión, validando el tanto que le permitió a la "Lepra" rescatar un punto en el clásico.

El festejo del gol también generó polémica. Los futbolistas de Newell’s se dirigieron hacia la platea de Central para celebrar, lo que provocó la reacción de algunos hinchas locales. Desde las tribunas fueron arrojados proyectiles hacia el campo de juego y debió intervenir el personal policial para controlar la situación.

Con este empate, Newell’s quedó quinto en la Zona A, con 12 puntos, mientras que Rosario Central marcha sexto en la Zona B, también con 12 unidades.

En la novena fecha, Central visitará a Tigre, mientras que Newell’s recibirá a Vélez Sarsfield.