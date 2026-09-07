Argentina despidió a la delegación que participará de los Juegos ODESUR

El acto se realizó en el CeNARD, con la presencia del vicejefe de Gabinete de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli y el presidente del COA y del ENARD, Mario Moccia.

Buenos Aires fue escenario de la despedida oficial de la delegación argentina que representará al país en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El acto contó con la presencia del vicejefe de Gabinete de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y del presidente del Comité Olímpico Argentino y titular del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), Mario Moccia, quienes encabezaron la ceremonia junto a autoridades, deportistas y representantes del sistema deportivo argentino.

"Vengo a felicitar a nuestros deportistas por haberse clasificado y venir a compartir este momento en la casa del deporte argentino. Dimos una pelea junto con Mario Moccia para tener a los ODESUR en la Argentina y logramos desarrollar una infraestructura que dejará un legado. Y celebro que vamos a tener también los Juegos Panamericanos Juveniles en 2029. Estos eventos tienen un impacto positivo en el turismo, ustedes además de ser nuestro orgullo a nivel deportivo son nuestros embajadores también a nivel turístico", expresó Scioli, ante los atletas argentinos en el Polideportivo León Najnudel del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Y remarcó: "Argentina tiene inmejorables condiciones para organizar mundiales en distintas disciplinas y lo estamos haciendo con gestión".

Durante el encuentro se llevó adelante la tradicional entrega de la bandera a la Delegación Argentina, en un acto simbólico que marcó el punto de partida nacional en los Juegos Suramericanos.

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Argentino, del ENARD y de la ODESUR, Mario Moccia, agradeció "a toda la familia del deporte de nuestro país que se hizo presente en este acto" y resaltó que "la XIII edición de los Juegos Suramericanos nos tendrá como protagonistas siendo sede, vamos a vivir una fiesta impresionante y es un orgullo poder tenerla en Argentina con el acompañamiento del ENARD y de la subsecretaría de Deportes de la Nación".

En tanto, el secretario de deportes de la provincia de Santa Fe, Fernando Maletti, agradeció el esfuerzo de los deportistas y enumeró las sedes y estadios "de primerísimo nivel que van a poder disfrutar" y deseó "que nuestro himno pueda sonar mucho en la Invencible y los vamos a esperar con los brazos abiertos".

Los abanderados de la delegación argentina son la jugadora de Las Leonas, Sofia Cairó, y el experimentado palista santafesino Rubén Rézola.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, organizados en el marco de ODESUR, reunirán a deportistas de toda la región y constituirán una nueva oportunidad para proyectar el talento, el desarrollo y el alto rendimiento del deporte argentino en el plano internacional.