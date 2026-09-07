La Copa Chubut Deportes de tenis consagró a Cali Zárate en Trelew

El correntino venció en la final al piralense Lorenzo Gagliardo por 6-3 y 6-4, en el torneo M-15 que se jugó en canchas del Trelew Tennis Club.

El mejor tenis volvió a tener como escenario a la provincia con la disputa del M15 Trelew – Copa Chubut Deportes. Luego de una semana de competencia, el correntino Cali Zárate se consagró campeón al superar en la final al piralense Lorenzo Gagliardo por 6-3 y 6-4.

El encuentro decisivo se desarrolló el último sábado en las canchas del Trelew Tennis Club, donde Zárate logró imponer su juego para cerrar el torneo sin ceder sets en la definición y levantar el trofeo.

Chubut Deportes respaldó esta nueva edición de una competencia que permite acercar el circuito profesional a la región y generar oportunidades para que jugadores argentinos se midan ante rivales nacionales e internacionales.

El certamen forma parte del calendario oficial de la Federación Internacional de Tenis y entrega puntos para el ránking ATP. Su realización por tercer año consecutivo consolida a Chubut como sede de competencias de jerarquía y fortalece el crecimiento del tenis en toda la provincia.

La Copa Chubut Deportes cerró así otra edición destacada, con una final protagonizada por dos jugadores argentinos y una importante convocatoria durante las distintas jornadas.