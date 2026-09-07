El fin de semana se jugaron partidos de formativas en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, como así también en Coyhaique, Chile.

Se fue el primer capítulo del torneo ACRB-Liga Integración Binacional

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Con un importante programa de partidos, el fin de semana se disputó la primera fecha del torneo ACRB-Liga Integración Binacional de básquet, certamen reservado para las categorías formativas.

En ese contexto, se jugaron partidos en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly -en la rama femenina-, mientras que el Coyhaique, Chile, se jugaron encuentros en varones.

Los escenarios donde se llevó a cabo la acción fueron Náutico Rada Tilly, Socios Fundadores y gimnasio “Diego Simón”.

Mientras que en Coyhaique, la actividad tuvo lugar en el gimnasio de la Universidad de Aysén.

A continuación se detallan todos los resultados que se registraron entre el viernes, sábado y domingo por la primera fecha del certamen binacional para formativas.

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Panorama – Rada Tilly – Comodoro Rivadavia

VIERNES 4

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 32 / Gimnasia 50 (Cadetes F).

SABADO 5

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 55 / La Fede Deportiva 7 (Mini F).

- Náutico Rada Tilly 55 / La Fede Deportiva 32 (Infantiles F).

- Náutico Rada Tilly 32 / La Fede Deportiva 50 (Cadetes F).

- Náutico Rada Tilly 50 / La Fede Deportiva 36 (Juveniles F).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia 85 / Petroquímica 20 (Infantiles F).

- Gimnasia 65 / Petroquímica 21 (Cadetes F).

DOMINGO 6

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 81 / Petroquímica 10 (Infantiles F).

- La Fede Deportiva 63 / Petroquímica 7 (Cadetes F).

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Panorama – Coyhaique, Chile

SABADO 5

En el gimnasio Universidad de Aysén

- Básquetbol Coyhaique 82 / Deportivo Legiones Athletic 12 (Infantiles M).

- Básquetbol Coyhaique 66 / Deportivo Legiones Athletic 10 (Cadetes M).

- Básquetbol Coyhaique 73 / Deportivo Legiones Athletic 19 (Juveniles M).

DOMINGO 6

En el gimnasio Universidad de Aysén

- Básquetbol Astros de La Patagonia 67 / Deportivo Legiones Athletic 18 (Infantiles M).

- Básquetbol Astros de La Patagonia 82 / Deportivo Legiones Athletic 22 (Cadetes M).

- Básquetbol Astros de La Patagonia 65 / Deportivo Legiones Athletic 18 (Juveniles M).