Hugo Lemos tuvo una gran primera experiencia mundialista en Honduras

El comodorense Hugo Lemos, con un año y medio de entrenamiento en la disciplina, se posicionó decimoctavo en el Mundial de Apnea en Honduras, tras tres días de alta competencia en el certamen internacional desarrollado en la localidad de Roatán a mediados de agosto.
Con el apoyo de Comodoro Deportes, el buzo patagónico fue parte de la delegación que representó a la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas (FAAS) en categoría Senior, y en su modalidad participó junto a otros 25 experimentados atletas de élite.
“El viaje estuvo muy lindo, fue una experiencia muy buena. Conocí mucha gente, estuve rodeado de atletas elite de todo el mundo. Eramos setenta atletas entre hombres y mujeres, de los cuales más de cincuenta eran élite, atletas top del mundo de acuerdo a edad, disciplina y país”, comentó Hugo Lemos.
“Llegué a la competencia, no de la manera que pretendía, algo incómodo y preocupado, pero estuve rodeado de personas que me hicieron sentir uno más, pese a mi escaso inglés, nos entendíamos. Me sentí muy cuidado en esa semana previa, pude repuntar y estar cerca de mis marcas personales que eran 60 metros”, explicó.
“En entrenamiento logré una profundidad máxima de 62 metros, lo cual me dio alivio. Todo esto me dio ánimo para seguir. Aprendí en este viaje lo que no hay que hacer, y cómo no quiero ser como atleta. Gracias al entorno en el que estuve reafirmé que lo que venía haciendo en Comodoro estaba correcto en su gran mayoría, y que ese es el camino. Eso es muy importante para mí y para mi escuela”, relató Lemos.
“Llevo un poco más de un año en esto, y estuve al lado de gente que como mínimo tenía cinco años de entrenamiento, el resto entre diez y veinte años. Me dijeron que lo que hago está bien, un rápido progreso y que siga ese camino. Que lo que falta es tiempo y paciencia”, agregó.
En cuanto a resultados, expresó: “No me quise ni fijar, pero en donde competí éramos 25 atletas y terminé 18º; competí en tres días y nunca quedé último. Es un alivio no quedar último siendo tan nuevo, y mi máxima profundidad en competencia fueron 50 metros”.
LO QUE VIENE PARA SU FUTURO
“Volví a entrenar en una pileta que me consiguieron a través de Comodoro Deportes, para la competencia que tengo en noviembre en piscina. Si va todo bien en febrero vuelvo a competir en Pacífico profundo acá en Chile, en aguas frías”, contó Lemos, que volvió a entrenar este viernes retornó a las prácticas en la pileta del Natatorio Pueyrredón.
“En julio o agosto del año que viene está de nuevo el Mundial, para el cual ya fui invitado nuevamente. Ojalá pueda ir. Habrá otra competencia 10 días antes del Mundial así que la idea será viajar antes y poder hacer las dos, y así seguir adquiriendo experiencia, entrenando e intentando algunos objetivos más lindos para mi escuela, para mí y para Comodoro”, resaltó.
“Para mencionar, estuve compartiendo equipo con Sebastián Poodts y Catalina Paz, argentinos que hicieron récords nacionales. Éramos cuatro argentinos en total. Agradecer a la FAAS (Federación Argentina de Actividades Subacuáticas) que son los que nos dan el okey para participar, y finalmente a Comodoro Turismo y Comodoro Deportes, gestiones de Eduardo Carrasco y Hernán Martínez, quienes me ayudaron a cumplir este sueño. Ojalá podamos seguir compitiendo con su acompañamiento”, sentenció Hugo Lemos.
Foto: Prensa Comodoro Deportes