El campeón reanuda su trabajo en el Socios Fundadores

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia regresa este martes a las prácticas tras su exitosa gira por Puerto Aysén.

Luego de la gira positiva realizada en Puerto Aysén Chile, con dos triunfos ante Club Los Leones de Quilpué, el plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia retomará este martes en el Socios Fundadores sus entrenamientos.

El elenco, que conduce Pablo Favarel, ingresará así en la quinta semana de pretemporada, ya con la mente puesta en el lunes 28, día en que visitará a Lanús en el inicio de la defensa de su título de Liga Nacional de Básquet.

El plantel regresó en las últimas horas a la ciudad, y se prepara para la vuelta a las prácticas, seguramente sin el pívot Jesús Centeno, quien sufrió un esguince de tobillo.

Además, el cuerpo técnico todavía espera por el arribo del pívot Amar Sylla, quien por trámites administrativos de documentación, el senegalés todavía no puede venir al país para sumarse al equipo.

En ese contexto, la dirigencia “mens sana” se encuentra trabajando para traer a otro jugador que ocupe su lugar, mientras aguarda por la incorporación del jugador africano.

El plantel volverá a trabajar seguramente con los siguientes jugadores: Emiliano Toretta, Martiniano Dato -confirmados en Chile como nuevos capitanes del equipo-, Marcos Chacón, Carlos Rivero, Valentín Forestier, Sebastián Carrasco, Felipe Inyaco, Obi Okafor, y los juveniles Gino Balbo, Segundo Lasarte, Natalio Santacroce y Ciro Melo.