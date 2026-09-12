El campeón de la Liga Nacional de Básquet fue superior los 40 minutos y ganó con autoridad por 85-55. Carlos Rivero fue el goleador con 17 puntos.

Gimnasia demolió a Los Leones en su despedida de Puerto Aysén

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia aplastó este sábado a Colegio Los Leones de Quilpué, Chile por 85-55, en el segundo y último amistoso de preparación que se jugó en Puerto Aysén.

El partido, que se jugó en el Polideportivo 21 de Abril, tuvo el arbitraje de Francisca Ocaranza, Camila Ramírez y Matías Stone, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 16-20, 25-48 y 41-66.

Gimnasia, que no contó con el pívot Jesús Centeno por lesión, había arrancado mejor el juego que su rival. Metió un parcial de 13-2, y por ese se vino el primer minuto del partido, por parte del DT del cuadro chileno.

Sin embargo, el elenco “felino” reaccionó para achicar la ventaja y ponerse a cuatro (16-20), resultado con el que así se fueron los primeros 10 minutos de juego. Emiliano Toretta, Felipe Inyaco comandaron la ofensiva, donde también fue importante el ingreso de Marcos Chacón.

En el segundo cuarto, mientras tanto, Gimnasia volvió a escaparse, y con Carlos Rivero, Martiniano Dato anotando y el aporte del juvenil Gino Balbo, sacó más de 20 puntos de ventaja. Metió un parcial de 28-9, y por eso al finalizar el primer tiempo, el campeón de la LNB se fue a los vestuarios con ventaja de 23 (25-48).

Tras el descanso largo, Leones salió con una actitud más agresiva y con anotaciones de Seketoure Henry, achicó la diferencia.

Sin embargo, Gimnasia volvió a su juego, terminó ganando el cuarto por un doble (18-16), que le permitió irse por 25 al finalizar el tercer capítulo de juego (41-66), y con doce triples anotados hasta ese momento.

Llegó el último cuarto y Gimnasia salió en modo demoledor. Rivero y Forestier marcaron de inmediato, para que Gimnasia se escape y saque 29 (41-70). Y se vino otro minuto del español Guillermo Frutos, DT del campeón chileno.

Con el correr de los minutos, Gimnasia siguió castigando a su rival desde distintos costados y así se vuelve a Comodoro invicto de su gira por Puerto Aysén, ya que el último jueves había ganado, pero en suplementario (86-83).

El equipo regresará a la ciudad, descansará y volverá a los entrenamientos el martes en el Socios Fundadores, ya con mente puesta en Lanús, el rival que deberá visitar el 28 de este mes en el inicio de la defensa por el título de la Liga Nacional.

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Síntesis

Los Leones 55 / Gimnasia 85

Los Leones (16+9+16+14): Benjamín Herrera 2, Seketoure Henry 13, Darrol Jones 12, Danko García 2 y Kingsley Perkins (x) 5 (fi); Jaylen Key 16, Ty Jones 0, Sergio Mijares 0, Eduardo Lugo 3, Guillermo Vergara 2 y Joaquín Saavedra 0. DT: Guillermo Frutos.

Gimnasia (20+28+18+19): Emiliano Toretta 11, Felipe Inyaco 13, Martiniano Dato 11, Obiajulum Okafor 2 y Carlos Rivero 17 (fi); Valentín Forestier 4, Sebastián Carrasco 4, Marcos Chacón 14 y Gino Balbo 9. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 16-20, 25-48 y 41-66.

Arbitros: Francisca Ocaranza, Camila Ramírez y Matías Stone.

Estadio: Polideportivo 21 de Abril (Puerto Aysén).