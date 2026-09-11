Gimnasia cierra su gira amistosa en Puerto Aysén

Será este sábado desde las 20 en el segundo juego ante Los Leones de Quilpué. El plantel regresará luego y volverá a entrenarse el martes ya en el Socios Fundadores.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se medirá este sábado ante Colegio Los Leones de Quilpué, Chile, en el segundo y último amistoso de preparación con miras al inicio de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el Polideportivo 21 de Abril, dará comienzo a las 20 y se podrá ver a través de YouTube por el canal de Gimnasia.

Gimnasia, campeón de la LNB, y Leones, dueño del título del Apertura del básquet trasandino, vienen de enfrentarse el último jueves en el primer juego, con victoria para el elenco argentino que se impuso por 86 a 83, en un partido que se definió en tiempo extra ya que al término del reglamentario, habían igualado en 80.

Este sábado volverán a verse las caras. El DT Pablo Favarel dispondrá del siguiente plantel: Emiliano Toretta, Felipe Inyaco, Martiniano Dato, Obi Okafor y Carlos Rivero.

Esa fue la inicial que arrancó en el primer juego. Luego estarán Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Valentín Forestier, y los juveniles Jesús Centeno, Gino Balbo, Segundo Lasarte y Natalio Santacroce. Restan que se sumen Anyelo Cisneros y Amar Sylla.

Por su parte, el cuadro que dirige el español Guillermo Frutos, tendrá en su formación a los siguientes jugadores: Benjamín Herrera, Seketoure Henry, Darrol Jones, Danko García y Kingsley Perkins. Así arrancó el equipo “felino” el primer juego. También están Jaylen Key, Ty Jones, Eduardo Lugo, Sergio Mijares, Guillermo Vergara, Nicolás Rebolledo y Joaquín Saavedra.

Luego de este partido, Gimnasia regresará a Comodoro Rivadavia. Descansará para después retomar el trabajo este martes ya pensando en Lanús, el rival que tendrá el lunes 28 de septiembre de visitante, en una nueva edición de la Liga Nacional, certamen que lo tendrá, tras 20 años, otra vez como defensor del título.