Histórico acuerdo de cooperación entre la CAB y FEBACHILE

La Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) y la Federación de Básquetbol de Chile (FEBACHILE) firmaron un Convenio Marco de Cooperación que establece un marco de trabajo conjunto para promover el desarrollo del básquetbol, el intercambio deportivo y la organización de actividades entre ambos países.

El acuerdo fue suscripto en Puerto Aysén, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y contó con la participación del presidente de la CAB, Sergio Gatti; la presidenta de FEBACHILE, Karin Heerwagen; el presidente de la Federación de Básquetbol de Chubut, Walter Torres y el alcalde de la Municipalidad de Aysén, Luis Martínez Gallardo.

El convenio tiene como objetivo establecer lineamientos generales de cooperación para promover y organizar competencias conjuntas, intercambios deportivos, capacitaciones y distintas actividades vinculadas al básquetbol, de acuerdo con las normativas de cada institución y las regulaciones internacionales de FIBA.

Entre los principales ámbitos de cooperación acordados se encuentran la organización de competencias regionales, nacionales o internacionales con participación de clubes y equipos de ambos países; la posibilidad de facilitar la participación de equipos chilenos en competencias organizadas por la CAB y viceversa; y el desarrollo de seminarios, cursos, clínicas y otras instancias de capacitación y formación.

El acuerdo también contempla un capítulo específico destinado al desarrollo de jóvenes y talentos, a través de clínicas, torneos y actividades conjuntas, además del intercambio de información y recursos para la planificación, organización y promoción de las iniciativas que se desarrollen en conjunto.