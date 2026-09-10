Gimnasia ganó en suplementario su primer juego amistoso en Chile

En un duelo de campeones, el equipo comodorense se impuso 86-83 ante Colegio Leones de Quilpué. La revancha será el sábado también en Puerto Aysén.

Cabe destacar que a nivel internacional, Gimnasia afrontará la Basketball Champions League Americas, mientras que el conjunto chileno, disputará la Liga Sudamericana.

El campeón Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia le ganó este jueves a Club Leones de Quilpué, Chile -monarca de su país-, por 86 a 83 en un intenso amistoso jugado en Puerto Aysén.

El partido, que se jugó en el Polideportivo 21 de Abril y se definió en suplementario, tuvo los siguientes parciales por cuarto de juego: 17-16, 29-42, 59-59 y 80-80.

El goleador del partido resultó el escolta del elenco chileno Seketoure Henry, con 28 puntos, mientras que en el equipo argentino, su máximo anotador fue el chileno Sebastián Carrasco con 18 tantos. En el ganador, también fueron claves los aportes de Marcos Chacón (17) y del pívot Carlos Rivero (13). Además, Obi Okafor marcó 11 tantos en su estreno con la camiseta del elenco patagónico.

Además de Okafor, los otros jugadores que hicieron su debut en el “Verde” fueron el chileno Felipe Inyaco (9), Valentín Forestier (5) y el juvenil Gino Balbo (5).

De esa manera, el equipo que dirige Pablo Favarel aprobó su primer examen con miras al debut en la temporada de la LNB ante Lanús, que se producirá el 28 de este mes en el “Antonio Rotili”.

Gimnasia y Los Leones volverán a verse las caras este sábado en el mismo escenario de juego. Pero antes, es decir este viernes, el equipo chubutense realizará una clínica deportiva.

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Síntesis

Los Leones 83 (80) / Gimnasia 86 (80)

Los Leones (17+12+30+21+3): Benjamín Herrera 2, Seketoure Henry 28, Darrol Jones 17, Danko García 3 y Kingsley Perkins 9 (fi); Jaylen Key 8, Ty Jones 2, Eduardo Lugo 14, Sergio Mijares 0 y Guillermo Vergara 0. DT: Guillermo Frutos.

Gimnasia (16+26+17+21+6): Emiliano Toretta 0, Felipe Inyaco 9, Martiniano Dato 6, Obiajulum Okafor 11 y Carlos Rivero 13 (fi); Sebastián Carrasco 18, Jesús Centeno 2, Valentín Forestier 5, Marcos Chacón 17 y Gino Balbo 5. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 17-16, 29-42, 59-59 y 80-80.

Arbitros: Francisca Ocaranza, Camila Ramírez y Matías Stone.

Estadio: Polideportivo 21 de Abril (Puerto Aysén).