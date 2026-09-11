Este viernes se jugará un partido en femenino y dos en la rama masculina, en ambos casos en Primera división.

El básquet sigue con el torneo Clausura

Este viernes en dos escenarios de juego, se disputará una nueva fecha de la “Etapa Asociativa Prefederal 2026” y el torneo Clausura “José Pepe Bova”, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB).

En ese contexto, en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, habrá doble programación.

Desde las 20 se jugará el clásico femenino entre La Fede Deportiva y Gimnasia, que será arbitrado por Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Marcia Carrizo.

Y a continuación, se medirán en dueño de casa y Comisión de Actividades Infantiles en la rama masculina, con el arbitraje de Reyes, Leandro Aguirre y Matías Carrizo. Ambos partidos corresponden a la categoría Primera división.

Mientras que en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, Petroquímica recibirá a Náutico Rada Tilly en Primera varones. Los jueces del partido serán Mario Contrera, Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.

SABADO DE LIGA INTEGRACION

Mientras tanto, este sábado se disputará una nueva fecha del torneo ACRB-Liga Integración Binacional de Básquet “José Pepe Bova”.

En ese contexto, y en esta ocasión, se jugarán partidos únicamente de la rama masculina, en Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles.

Además, también este sábado, se desarrollará un nuevo encuentro con las categorías de iniciación deportiva. La actividad tendrá lugar en la sede de Comisión de Actividades Infantiles y en el gimnasio Diego Simón de La Fede.

Programa – Torneo Clausura

VIERNES 11

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

20:00 Primera (F): La Fede Deportiva vs Gimnasia. Arbitros: Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Marcia Carrizo.

21:30 Primera (M): La Fede Deportiva vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Matías Carrizo.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Primera (M): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Mario Contrera, Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.

Programa – ACRB-LIBB

SABADO 12

En Comisión de Actividades Infantiles

14:30 Mini (M): CAI vs Gimnasia "Blanco". Arbitros: Axel Catalán y Miguel Muñoz.

16:00 Infantiles (M): CAI vs Gimnasia "Blanco". Arbitros: Matías Carrizo y Miguel Muñoz.

17:30 Cadetes (M): CAI vs Gimnasia "Blanco". Arbitros: Matías Carrizo y Axel Catalán.

19:00 Juveniles (M): CAI vs Gimnasia "Blanco". Arbitros: Facundo Iza y Axel Catalán.

En Náutico Rada Tilly

14:30 Mini (M): Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Rodrigo Reyes y Juan Atencio.

16:00 Infantiles (M): Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Rodrigo Reyes y Juan Atencio.

17:30 Cadetes (M): Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Rodrigo Reyes y Rodrigo Alvarez.

19:00 Juveniles (M): Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Rodrigo Reyes y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego.

En el Socios Fundadores

14:30 Mini (M): Gimnasia "Verde" vs Petroquímica. Arbitros: Facundo Iza y Juan Carlos Pérez.

16:00 Infantiles (M): Gimnasia "Verde" vs Petroquímica. Arbitros: Guillermo Fernández y Juan Carlos Pérez.

17:30 Cadetes (M): Gimnasia "Verde" vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

19:00 Juveniles (M): Gimnasia "Verde" vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

DOMINGO 13

En Comisión de Actividades Infantiles

14:30 Mini (M): CAI vs La Fede Deportiva. Arbitros: Facundo Iza y Juan Atencio.

16:00 Infantiles (M): CAI vs La Fede Deportiva. Arbitros: Facundo Iza y Juan Carlos Pérez.

17:30 Cadetes (M): CAI vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes y Leandro Aguirre.

19:00 Juveniles (M): CAI vs La Fede Deportiva. Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

En Náutico Rada Tilly

14:30 Mini (M): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.

16:00 Infantiles (M): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.

17:30 Cadetes (M): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.

19:00 Juveniles (M): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.

En el Socios Fundadores

14:30 Mini (M): Gimnasia "Verde" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Mario Contrera y Miguel Muñoz.

16:00 Infantiles (M): Gimnasia "Verde" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Mario Contrera y Miguel Muñoz.

17:30 Cadetes (M): Gimnasia "Verde" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Mario Contrera y Guillermo Fernández.

19:00 Juveniles (M): Gimnasia "Verde" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Mario Contrera y Guillermo Fernández.

(*) Con planilla oficial de juego.

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Programación de Encuentros

SABADO 12

En Comisión de Actividades Infantiles

12:00 Cebollitas: CAI vs La Fede Deportiva “Bordó”.

13:00 Pre Mini: CAI vs La Fede Deportiva “Bordó”.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

11:00 Cebollitas: Gimnasia “Verde” vs Escuela Municipal Pueyrredón.

12:00 Pre Mini: Gimnasia “Verde” v Escuela Municipal Pueyrredón.