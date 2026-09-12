Gimnasia realizó una clínica deportiva

La actividad se desarrolló este viernes en Puerto Aysén. Chicos y chicas de la región disfrutaron de una jornada de aprendizaje y encuentro junto al plantel comodorense.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia participó este viernes de una clínica deportiva en Puerto Aysén, donde chicos y chicas de la región disfrutaron de una jornada de aprendizaje y encuentro junto al plantel del “Verde”.

Durante la actividad, los jóvenes participantes recorrieron distintas estaciones deportivas, en las que pudieron realizar ejercicios y propuestas vinculadas a diferentes aspectos del juego. En cada espacio, los integrantes del plantel de Gimnasia acompañaron las actividades con los más pequeños.

La clínica permitió practicar y aprender nuevas herramientas, sino también vivir de cerca la experiencia de compartir una actividad con jugadores que forman parte de uno de los principales equipos deportivos de la Patagonia.

El encuentro en Puerto Aysén representó además una oportunidad para fortalecer los lazos deportivos entre ambas regiones y continuar promoviendo la práctica del básquet como espacio de encuentro, formación y crecimiento.

Foto: Prensa Gimnasia.

Foto: Prensa Gimnasia.