Derrotó 63-47 a Gimnasia por una nueva fecha del Clausura. En masculino, y por la Etapa Asociativa Prefederal, ganaron el “Bordó” y Petroquímica.

La Fede ganó el clásico femenino en el básquet de Primera división

La Fede Deportiva derrotó a Gimnasia por 63-47 por una nueva fecha del torneo Clausura de básquet en la categoría Primera división de la rama femenina. El partido se jugó en el gimnasio Diego Simón de Km 3.

En el “Bordó”, la jugadora más valiosa resultó Luciana Acuipil con 11 tantos, 12 rebotes, 5 asistencias, 3 recuperos y una tapa.

Por su parte, Lupita Di Pauli fue la goleadora del juego con 17 puntos, escoltada por Martina Saiz con 12 tantos, 6 recuperos y 3 asistencias.

En el “Verde”, las mejores fueron Paloma Kamann, con 13 puntos, 6 rebotes, 5 recuperos y una asistencia, Sofía Mugica aportó 12 tantos y tomó 5 rebotes y Guadalupe Torres anotó 10 unidades.

En la rama masculina, mientras tanto, se jugaron dos partidos por una nueva fecha de la Etapa Asociativa Prefederal 2026.

La Fede superó a Comisión de Actividades Infantiles por 82 a 48. El goleador del juego -en el local- fue Nazareno Scipioni con 21 puntos y 5 recuperos; Alejo Fernández aportó 12 tantos, también con 5 recuperos y 4 asistencias, mientras que Gianni Sampaoli aportó 11 unidades.

Además, el pívot Juan Ignacio Cárdenas hizo su trabajo: 10 puntos, bajó 7 rebotes y metió una tapa.

En el elenco “azzurro”, su mejor vía de gol fue Emiliano Villafaena con 15 puntos, mientras que Santiago Rodríguez lo siguió con 12 tantos, 9 rebotes y 2 tapas.

Por su parte, Petroquímica logró en el gimnasio Cemento Comodoro de Km 8, un gran triunfo ante Náutico Rada Tilly -el campeón del Apertura- a quien le ganó por 82 a 67.

En el “Verdolaga”, brilló el pívot Leandro Fogel, quien fue el goleador del juego con 25 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias y una tapa. Mientras que 13 tantos aportaron Germán Azcurra (8 asistencias), Matías Filipuzzi y Agustín Moyano (7 rebotes y 5 recuperos).

Por el lado del “Aurinegro”, sus mejores hombres en la ofensiva fueron Yamil Jasín (14 puntos y 7 rebotes), Pablo Soto Solís (13 unidades, 5 rebotes y 3 pases gol), y el pívot Enzo Acosta (11 tantos, 5 rebotes y una tapa).

………………

Panorama – Torneo Clausura

VIERNES 11

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 63 / Gimnasia 47 (Primera F).

- La Fede Deportiva 82 / Comisión de Actividades Infantiles 48 (Primera M).

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 82 / Náutico Rada Tilly 67 (Primera (M).