Benjamin Stevens se suma a Gimnasia

El pívot irlandés-canadiense, mide 2,08 metros de estatura y tiene 27 años. Este lunes realizará su primera práctica con el plantel de Pablo Favarel.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia confirmó este domingo la incorporación del pívot irlandés-canadiense Benjamin Kirkwood Stevens, quien se sumará al plantel profesional para disputar los primeros encuentros de la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquetbol.

Kirkwood Stevens tiene 27 años y una altura de 2,08 metros. El interno llega para reforzar la estructura del conjunto dirigido por Pablo Favarel durante el comienzo de la competencia, mientras se aguarda la llegada del pívot senegalés Amar Sylla.

El nuevo jugador del conjunto patagónico se incorporará este lunes a los entrenamientos y quedará a disposición del cuerpo técnico para el inicio de la temporada, el 28 de septiembre, cuando Gimnasia visite a Lanús.