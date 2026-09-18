Gimnasia cerró una nueva semana de preparación

El plantel trabajó este viernes por la mañana y retomará sus entrenamientos el lunes. El 28 visitará a Lanús en lo que será el partido que abrirá la Liga Nacional 2026-27.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó este viernes por la mañana, un nuevo entrenamiento, con miras al comienzo de la Liga Nacional de Básquet.

El elenco, que conduce Pablo Favarel, trabajó con trece jugadores, destacando que el pívot venezolano Jesús Centeno, continúa con su recuperación en el tobillo del pie izquierdo.

En ese contexto, se entrenaron Emiliano Toretta, Martiniano Dato -ambos capitanes-, Marcos Chacón, Valentín Forestier, Carlos Rivero, Sebastián Carrasco, Felipe Inyaco, Obi Okafor y los juveniles Natalio Santacroce, Ciro Melo, Gino Balbo y Segundo Lasarte.

Además, la entidad “mens sana” reclutó en los últimos días al alero cubano Yoscar Dinza -20 años y de 1,94 metro de estatura-, quien se sumó a Gimnasia con miras a disputar la Liga de Desarrollo.

Por otra parte, se espera por el arribo de un pívot que se incorporará al equipo -algo que podría ser confirmado en las próximas horas-, mientras que aguarda por el senegalés Amar Sylla. Además, en noviembre se sumará el ala pívot venezolano Anyelo Cisneros.

Luego de entrenamiento, Favarel reunió al medio de la cancha a sus jugadores e integrantes del cuerpo técnico, y se mostró muy contento con la práctica realizada por el equipo.

Asimismo, destacó el gran aporte del juvenil Ciro Melo, que dio una mano muy importante en la práctica ante la ausencia de otro pívot, ya que el único que se encuentra en ese puesto es el salteño Rivero, mientras que Centeno está en plena recuperación de su tobillo.

Y como cierre, el plantel le cantó el feliz cumpleaños a Emi Toretta, quien junto a sus compañeros y cuerpo técnico, celebró sus 25 años.

El plantel tendrá libre el fin de semana y volverá a los entrenamientos este lunes en horas de la mañana, en donde Favarel comenzará a planificar el juego del partido debut del 28 ante Lanús, en el sur del Gran Buenos Aires.

DERROTA “GRANATE”

Por su parte, Lanús disputó su segundo amistoso de pretemporada y cayó por 76-70 ante La Unión de Formosa, en el Antonio Rotili, continuando con su preparación para el inicio de la temporada.

El “Granate” comenzó mejor y se quedó con un primer cuarto de bajo goleo por 12-9. La paridad se mantuvo durante el segundo período y el equipo dirigido por Manuel Anglese logró llegar al descanso largo al frente por la mínima, 37-36.

Tras el entretiempo, La Unión encontró mejores respuestas ofensivas y logró revertir el marcador para cerrar el tercer cuarto arriba 57-49. En los últimos diez minutos, Lanús buscó recuperar terreno, pero el conjunto formoseño sostuvo la ventaja y se quedó con el amistoso por 76-70. Johnson fue el máximo anotador de Lanús con 15 puntos, seguido por James con 11, Nekic con 9, Sacchi con 8 y Ramírez Barrios con 8. Por el lado de La Unión, Acevedo terminó con 21 puntos, Beavers aportó 15, Elsener 12 y Graterol 11, informó Prensa Lanús.

De esta manera, Lanús completó su segunda prueba de preparación, luego del triunfo 87-84 frente a Oberá, y continúa acumulando rodaje de cara al comienzo de la Liga Nacional.